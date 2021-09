È desidero di moltissimi quello di riprendere l’allenamento e tornare alla forma fisica ottenuta poco prima delle vacanze. Per poter raggiungere risultati soddisfacenti, come sappiamo dobbiamo tenere sotto controllo differenti fattori. Che vanno dalla dieta alimentare che ogni giorno scegliamo di seguire agli esercizi e agli allenamenti a cui decidiamo di affidarci.

Non solo la palestra

Se molti trovano nella palestra il luogo ideale per poter fare esercizio e bruciare il grasso in eccesso, per tanti altri non è la stessa cosa. Diverse persone, infatti, per mancanza di tempo o anche di volontà, non la ritengono un’opzione fattibile. Per questa ragione sono alla ricerca di allenamenti che si possano fare anche in casa, al parco o in ambienti differenti. A tal proposito, nel prossimo paragrafo sveleremo proprio uno di questi esercizi.

Questo esercizio facilissimo sgonfia velocemente la pancia, tonifica l’addome e si può fare ovunque

Un obbiettivo molto comune che si ricerca attraverso l’allenamento è quello di perdere il grasso accumulato sulla zona dell’addome. Come dicevamo, per ottenere risultati soddisfacenti è necessario in primis seguire una dieta ipocalorica e corretta in base alla nostra situazione. A questa poi, ovviamente, bisogna anche accostare un allenamento specifico in grado di aiutarci in questo senso.

A tal proposito, dunque, scopriamo insieme come questo esercizio facilissimo sgonfia velocemente la pancia, tonifica l’addome e si può fare ovunque. In gergo è conosciuto con il nome di “spiderman plank”, scopriamo di che si tratta. Innanzitutto, per fare questo esercizio ci servirà solamente un tappetino, di modo da non appoggiarci direttamente sul pavimento o sul prato. Una volta posizionato quest’ultimo, dovremo semplicemente poggiare i gomiti a terra e mantenere una posizione eretta.

A questo punto, bisognerà portare le gambe avanti, come a voler far toccare il ginocchio con il gomito corrispondente. Ovviamente, alternando prima la gamba destra verso il gomito destro e poi la gamba sinistra verso il gomito sinistro. Facendo trenta ripetizioni, dunque quindici per gamba, e ripetendo l’esercizio per un massimo di tre volte ogni giorno, saremo in grado di notare ottimi risultati.

Questo esercizio, infatti, ci fa lavorare principalmente sugli addominali centrali, bassi e obliqui. Ragion per cui aiuteremo il nostro organismo a bruciare il grasso accumulato in quelle zone. Oltre a combattere quella fastidiosissima sensazione data dal perenne gonfiore addominale.

A proposito di allenamenti ed esercizi in grado di supportarci nell’obbiettivo di perdere peso, pochissimo tempo fa ne abbiamo svelato anche un altro. In particolare, abbiamo spiegato come camminare per vedere subito risultati incoraggianti e non rischiare di rinunciare.