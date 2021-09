Le mezze stagioni sono sempre un gran problema in fatto di abbigliamento.

In queste prime settimane di settembre non si può ancora parlare di autunno inoltrato ma neppure più di vera estate.

Nel corso della stessa giornata sembra di vivere le 4 stagioni!

La mattina presto, quando si esce per andare al lavoro, l’aria è frizzantina. Lo stesso accade la sera: appena cala il sole, le temperature si abbassano e diventa buio presto, già verso le ore 20.

Nel mezzo, però, le ore centrali della giornata sono ancora piuttosto calde. In alcune zone d’Italia non è raro che sfiorino addirittura i 30 gradi. Questi sbalzi non fanno bene al fisico ma, soprattutto, sono molto scomodi per decidere come vestirsi.

L’ideale sarebbe cambiarsi più volte nel corso della giornata, ma non tutti hanno questa possibilità. C’è infatti chi esce di casa la mattina e fa rientro soltanto all’ora di cena.

Che fare dunque per non rischiare un raffreddore o non morire di caldo?

Ecco i 2 capi strategici perfetti da indossare in queste prime giornate autunnali con il clima pazzerello

In genere, la soluzione migliore in queste situazioni è vestirsi a strati, ovvero “a cipolla”.

Per la parte alta del corpo questo sistema può andare bene e soprattutto è molto semplice da mettere in pratica. Ma per la parte sotto iniziano i problemi. Con il fresco può far piacere avere le gambe avvolte nei pantaloni ma poi, quando le temperature salgono, capi un po’ pesanti come i jeans possono dare fastidio.

Ci viene in soccorso l’intramontabile gonna lunga. Un capo di abbigliamento che ogni donna dovrebbe avere nell’armadio.

Le più freddolose possono scegliere modelli avvolgenti e più attillati, ad esempio in satin o in maglina. Chi invece tende a soffrire di più il caldo, può puntare sui modelli più leggeri e svolazzanti.

Per la scelta del tessuto, molto dipende anche dalla località in cui si vive.

Un ulteriore consiglio davvero furbo

In questo secondo caso, se la gonna arriva alla caviglia, nessuno vieta di indossare sotto dei leggings, dei collant un po’ pesanti o addirittura una calzamaglia. Sottili e praticamente invisibili agli occhi degli altri, tengono al caldo le gambe nelle ore più fresche. Quando poi il sole comincerà a farsi sentire, basta un semplice gesto per liberarsene senza doversi spogliare completamente.

E per le scarpe?

Le sneakers sono perfette. Hanno infatti il giusto peso per queste giornate dalle temperature così variabili. Inoltre, a livello di stile, sono scarpe abbastanza “neutre” che non legano troppo. Sono comodissime e con la gonna lunga stanno benissimo.

Problema quindi risolto: ecco i 2 capi strategici perfetti da indossare in queste prime giornate autunnali con il clima pazzerello.

Anche con questo outfit, non va dimenticato il colore che sarà più di tendenza nell’autunno 2021. lo possiamo ritrovare nella fantasia della gonna oppure ne possiamo aggiungere un tocco grazie a qualche accessorio.

