Uno dei piatti più amati della nostra cucina sono gli spaghetti alle vongole. Quel profumo inconfondibile che evoca subito l’estate e quel sapore cremoso lo rendono uno dei piatti più richiesti in tutti i ristoranti.

Ed è proprio quel sughetto cremoso che avvolge la pasta che fa di un semplice piatto di spaghetti un vero e proprio capolavoro.

Il problema è che, spesso, quella cremosità che troviamo negli spaghetti mangiati al ristorante non riusciamo a replicarla a casa. Tantissime persone, infatti, si chiedono quale sia quel segreto in più per creare quel sughetto denso che amalgama perfettamente tutta la pasta.

In questo articolo scopriremo come fare. Molti storceranno il naso quando sveleremo l’ingrediente speciale, eppure questo è il segreto utilizzato nei ristoranti.

Spettacolari spaghetti alle vongole con il segreto del ristorante per renderli straordinariamente cremosi

Dopo aver finalmente svelato il segreto degli chef per ottenere una carbonara cremosissima, degna di un ristorante stellato, oggi concentriamoci sul primo di mare per eccellenza.

La qualità delle vongole è fondamentale

La base per preparare degli spaghetti alle vongole da leccarsi i baffi sono, ovviamente, le vongole. Dovranno essere freschissime, e andranno ben spurgate e liberate dalla sabbia.

Dovremo lasciarle cuocere in un tegame, con olio caldo e uno spicchio d’aglio per insaporire.

Quando si saranno tutte dischiuse, spegneremo la fiamma, altrimenti cuoceranno troppo. Quindi scoliamole in un contenitore, e da parte inizieremo a far scaldare l’acqua per cuocere la pasta.

Il segreto che in pochi conoscono

Dedichiamoci ora al segreto: nel tegame in cui abbiamo cotto le vongole, sarà rimasta dell’acqua di cottura. Ed è qui che aggiungeremo il nostro ingrediente magico.

Aggiungiamo all’acqua delle vongole una spolverata di farina. Ne basta davvero poca, giusto la quantità necessaria per far addensare il sughetto. Mescoliamo bene per evitare grumi, e accendiamo il fuoco, dopodiché verseremo nuovamente le nostre vongole. Noteremo subito che il sughetto si sarà addensato e sarà diventato davvero cremoso.

Tanti storceranno il naso, eppure è questo il segreto che si nasconde dietro agli squisiti spaghetti con le vongole che mangiamo al ristorante.

Terminiamo la preparazione

Lasciamo cuocere gli spaghetti e scoliamoli quando saranno ancora al dente, conservando un po’ di acqua di cottura che potrà servirci in seguito per la mantecatura.

Quindi versiamo la pasta nella padella con le vongole, mescoliamo il tutto e, nel caso dovessero risultare un po’ asciutti, aggiungiamo un goccio d’acqua di cottura.

Ed ecco pronti i nostri spettacolari spaghetti alle vongole con il segreto del ristorante per renderli straordinariamente cremosi.