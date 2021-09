Settembre è finalmente arrivato ed è il momento perfetto per ripensare l’arredamento delle nostre stanze. Pochi giorni fa abbiamo parlato delle piante che resisteranno all’umidità invernale e renderanno la nostra casa spettacolare. Oggi ci concentreremo su una stanza in particolare: la cucina. Un luogo che, soprattutto in inverno quando teniamo le finestre chiuse, può diventare un ricettacolo di profumi non proprio gradevoli. Ma niente paura. Queste 3 incredibili piantine ci faranno dimenticare i cattivi odori in cucina e sono facilissime da curare. Possiamo trovarle nei migliori vivai o ordinare i loro semi online. Ma quello che è sicuro è che daranno un tocco di classe e colore al nostro piano cottura.

La prima pianta che dovrebbe trovare posto nella nostra cucina è la Spirea Ulmaria. Ovvero la pianta da cui si ricava l’aspirina. Attenzione però. Non possiamo sostituire la Spirea con il farmaco. E questo perché sono i fiori ad assorbire gli odori. Piazziamola su una mensola e diremo addio ai cattivi odori di fritto e affini. La Spirea è anche molto resistente ai parassiti e si ammala raramente. In più si adatta bene a ogni condizione climatica e non ha bisogno di attenzioni eccessive.

Ottima per catturare i cattivi odori è anche l’edera svedese. Possiamo coltivarla facilmente in vaso ma dobbiamo piazzarla su un ripiano abbastanza in alto. Le sue foglie si sviluppano verso il basso e se non le potiamo potrebbero toccare il pavimento. E l’autunno è il momento migliore per metterla in casa. Proprio in questi mesi si schiudono i suoi meravigliosi fiori bianchi e viola. Per crescere sana e robusta deve essere annaffiata soltanto una volta a settimana.

Le incredibili proprietà dell’alloro

Tra le piante più comuni alle nostre latitudini c’è sicuramente l’alloro. E possiamo tranquillamente metterlo in un vaso in cucina per eliminare i cattivi odori di cibo. Basti pensare che le nostre nonne erano solite bollirne alcune foglie in acqua per purificare le stanze dopo aver cucinato una frittura. Ma non solo. Le foglie della pianta possono rivelarsi davvero utili anche per depurare il frigo dagli odori sgradevoli. Ci basterà farle essiccare al sole e piazzarne due o tre in ogni ripiano.

L’alloro non richiede cure particolari. Dovremo solo potarlo a intervalli di tempo regolari e posizionarlo in un luogo non esposto direttamente alla luce solare.

