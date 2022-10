Pasta patate e provola e un ortaggio di stagione che la renderà indimenticabile

La cucina partenopea, non è un mistero, ha regalato al Mondo pietanze uniche, ricche di gusto e sostanza con un occhio al portafogli. Infatti in alcune sue interpretazioni potremmo definire la cucina napoletana come cucina povera, ma non certo povera di qualità. Il talento di questo straordinario popolo è stato quello di nobilitare anche l’ingrediente più semplice rendendolo un piatto indimenticabile. La famosa genovese a base di cipolle ne è una prova, così come i polpi alla luciana frutto della pesca locale o, ancora, la intramontabile pasta patate e provola.

Di seguito vedremo come preparare pasta patate e provola e un ortaggio tra i più rappresentativi di autunno e inverno, la zucca.

Ingredienti e preparazione

Pochi ingredienti dal costo contenuto sono quello che ci servirà per cucinare questa variante, pertanto avremo bisogno di:

pasta mista o pasta corta;

patate;

zucca;

provola;

pepe.

Primo passaggio sarà quello di rimuovere i semi e la buccia dalla zucca, ricordando di non buttare via i semi che possono essere essiccati e salati.

Una volta pulita la zucca procediamo a ricavarne dei cubetti della stessa dimensione che sarà di circa mezzo centimetro. Stesso discorso dovrà essere fatto per le patate che dunque dovranno essere sbucciate e tagliate a cubetti delle medesime misure.

A questo punto siamo pronti a passare in padella. Mettiamo in padella olio di oliva e facciamo scaldare per poi aggiungere zucca e patate. Portiamo avanti la cottura facendo tostare qualche minuto per poi stemperare con poca acqua di cottura della pasta che sarà già bollente e salata.

Pasta patate e provola e un ortaggio quale la zucca per primi piatti indimenticabili

L’aggiunta di acqua calda aiuterà le verdure ad ammorbidirsi e cuocere più rapidamente. Quando avremo creato il nostro fondo utilizzeremo la tecnica della risottatura, ovvero cuocere la pasta come fosse un risotto. Pertanto mettiamo la pasta a cuocere direttamente nella padella assieme a patate e zucca ottenendo un piatto incredibilmente cremoso. Mescoliamo costantemente e, proprio come con il risotto, aggiungiamo acqua bollente quando la pasta comincia ad asciugare. Una volta arrivati a fine cottura noteremo che la pasta avrà assorbito tutti i sapori della patata e della zucca diventando naturalmente cremosa grazie agli amidi.

Ora spengeremo la fiamma, aggiungeremo 2 rametti di rosmarino, un giro di olio a crudo e della provola che avremo tagliato precedentemente a cubetti.

Mantechiamo il tutto e serviamo questo autentico capolavoro in tavola ancora ben caldo.

