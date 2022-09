5 oggetti da non mettere mai sotto il lavello per non rovinare cucina e cibi

La cucina è senza dubbio una delle stanze più difficili da gestire. La riempiamo senza fare attenzione di cibi, elettrodomestici, posate, stracci e molto altro. E spesso per provare a guadagnare spazio utilizziamo anche il ripiano sotto al lavello. Una soluzione all’apparenza comoda ma che nasconde insidie e pericoli notevoli. Per questo motivo oggi scopriremo quali sono i 5 oggetti da non mettere mai sotto il lavello. Il rischio è quello di distruggere la cucina, gli alimenti e quegli stessi oggetti.

Dove conservare gli ortaggi in cucina

Gli errori relativi alla conservazione dei cibi sono tra i più diffusi in cucina. E purtroppo sono i più gravi insieme a quelli che facciamo quando puliamo. La soluzione per conservare ortaggi e verdure e per evitare che marciscano e germoglino non è sicuramente il cassetto sotto al lavello. Carote, sedano, cipolle e simili hanno bisogno di luoghi freschi e asciutti. Piazzarli vicino all’acqua significa rovinarli per sempre e inondare la cucina di cattivi odori.

Evitiamo di mettere le stoviglie delicate sotto al lavello

Un altro oggetto da non mettere in questa zona della cucina sono le stoviglie più delicate. Ovvero piatti di coccio, bicchieri di cristallo e oggetti in ceramica e porcellana. Anche in questo caso il problema maggiore è l’umidità. Quelli appena elencati sono infatti materiali che si sposano molto male con acqua e infiltrazioni. In più non dobbiamo sottovalutare il fatto che il ripiano sotto al lavello è spesso piccolo e pieno di oggetti. E se siamo distratti rischiamo di far cadere le nostre preziose stoviglie.

Le pasticche della lavastoviglie vanno conservate in un luogo asciutto

Le pasticche della lavastoviglie e gli altri detersivi andrebbero piazzati in un ripiano alto, fuori dalla portata di animali e bambini. Quindi non sotto il lavello, una zona facile da raggiungere. In più i detergenti soffrono particolarmente l’umidità e gli sbalzi di temperatura. Proprio quelli che caratterizzano questa parte della cucina.

5 oggetti da non mettere mai sotto il lavello per non rovinare cucina e cibi

Il sotto lavello è sicuramente una delle zone più esposte alla formazione di muffe e alla proliferazione di batteri. E proprio per questo motivo dovremmo evitare di riempirla di asciugamani e stracci con cui asciugheremo piatti e fornelli. Il pericolo contaminazione e sporcizia è davvero dietro l’angolo.

Un altro errore molto comune che facciamo spesso è quello di conservare gli elettrodomestici sotto al lavandino. Sembra quasi ovvio dirlo ma ancora una volta l’umidità ed eventuali perdite d’acqua non vanno particolarmente d’accordo con i circuiti elettrici. Se non vogliamo buttare via frullatori, mixer, bilance e altri oggetti troviamo un altro ripiano per conservarli.

