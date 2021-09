Con la fine dell’estate e il ritorno alla nostra vita di tutti i giorni, si torna a ricercare le nostre vecchie abitudini. Quelle che abbiamo abbandonato durante questo periodo estivo.

Con settembre, tutto torna al proprio posto. Cerchiamo di inseguire gli obiettivi che ci siamo dati e, tra questi, anche quello di rimetterci in forma.

D’estate, mantenere un’alimentazione sana e continuare ad allenarsi non è per niente semplice.

È anche giusto fare una pausa da tutte le restrizioni e godersi il relax e il buon cibo.

Ora, però, con l’arrivo di un’altra stagione, la maggior parte di noi, ha bisogno di riprendere in mano la propria vita.

Abbiamo, perciò, bisogno di ricominciare a mangiare sano, di seguire un piano alimentare che ci faccia stare bene con noi stessi.

C’è, infatti, chi ha bisogno di perdere qualche chilo preso in vacanza e chi, invece, non vede l’ora di ricominciare ad allenarsi.

Allenarsi senza iscriversi in palestra

Per riprendere il tono muscolare che avevamo qualche mese fa, però, non serve necessariamente iscriversi in palestra. Spesso, per l’impossibilità economica, molti di noi rinunciano ad allenarsi totalmente.

È, invece, possibile riuscire ad ottenere il fisico dei nostri sogni anche senza spendere soldi.

È, però, importante seguire il piano alimentare che fa per noi e farci spiegare qualche esercizio che possiamo fare in casa.

Parliamo oggi, quindi, di un esercizio semplicissimo, l’esercizio del verme che pochi conoscono per trasformare addome, braccia, glutei e gambe.

Per iniziare, cominciamo stando in piedi su un tappetino. Poggiamo poi i palmi delle mani sul pavimento e proviamo a camminare con queste fino alla fine del tappetino.

In questo modo, andremo a contrarre molti muscoli del nostro corpo tra cui le braccia, l’addome, le gambe e i glutei.

Ripetendo questo esercizio per 10 volte sentiremo la giusta tensione sui nostri muscoli.

Ripetendo ogni giorno questo esercizio molto semplice, in poco tempo, vedremo cambiare il nostro corpo.

Dopo esserci abituati all’esercizio, potremo anche applicare alcune modifiche per contrarre ancora di più i nostri muscoli.

Infatti, potremo mantenere la posizione in tensione anche per più secondi prima di ritornare in piedi.

Possiamo poi aumentare anche il numero delle ripetizioni per ottenere risultati migliori.

Il consiglio è quello di farsi seguire, almeno all’inizio, da qualcuno che se ne intende e che sappia consigliarci i movimenti giusti. Questo è molto importante per evitare di farci male e dover rimanere fermi per più giorni.

