Quando parliamo di torte salate l’immagine che ci viene subito in mente è quella classica che si realizza con la pasta sfoglia oppure con una pasta frolla salata. In entrambi i casi, il risultato sarà lo stesso: un involucro croccante e friabile con un ripieno ricco di gusto.

Per intenderci, una ricetta come questa, dove il gusto si sposa perfettamente con la semplicità e la velocità di preparazione.

Con l’arrivo dell’autunno le preparazioni rustiche possono contenere una miriade di ingredienti tipici dei primi mesi più freddi.

Ad esempio, molto gettonata per preparazioni salate, ma anche dolci, è la zucca.

A tal proposito, si consiglia questa torta salata alla zucca perché è la regina delle tavole autunnali e sta facendo impazzire tutti.

Attenzione, però, perché non è solo il ripieno a fare la differenza. Per stupire tutti in un lampo, perché non servire agli ospiti una bella torta salata senza sfoglia?

Questa torta salata senza sfoglia è la più buona del momento e si prepara in appena 20 minuti

Facile, anzi facilissima e buona da leccarsi i baffi, questa torta salata è un vero portento da poter portare in tavola in poche mosse.

Inoltre, è gustosissima sia calda che fredda e per questo motivo è perfetta da mangiare anche fuori casa, magari in ufficio o durante gite fuori porta.

A questo punto, ci potremmo chiedere come mai questa torta salata senza sfoglia è la più buona del momento e si prepara in appena 20 minuti?

La torta salata che stiamo per presentare è a base di broccoli, ortaggi squisiti che ci faranno compagnia da oggi fino ai mesi di marzo e aprile dell’anno prossimo. Inoltre, la ricetta è facile e talmente veloce che in meno di 20 minuti si potrà portare in tavola. Vediamo come prepararla.

Ingredienti

4 uova;

40 gr di farina;

200 ml di latte;

150 gr di formaggio grattugiato;

500 gr di broccoli;

300 gr di patate;

burro, noce moscata, sale e pepe q.b.

Procedimento

Innanzitutto, lavare, pelare e tagliare a spicchi le patate. Poi, lavare i broccoli, ridurli in cimette e poi metterli in una casseruola con acqua salata. Farli sbollentare a fiamma moderata. Stessa operazione andrà fatta anche con le patate.

Successivamente, in una padella e con poco olio far saltare sia i broccoli che le patate per qualche minuto.

In una ciotola lavorare le uova con una frusta e poi aggiungere il latte e la farina, precedentemente setacciata. Mescolare e unire anche il formaggio grattugiato, il burro, un po’ di noce moscata, sale e anche una spolverata di pepe.

A questo punto, unire il composto di broccoli e patate e mescolare. Far amalgamare gli ingredienti e versare il composto in una teglia oleata o imburrata. Livellare con una forchetta e far cuocere in forno già caldo alla temperatura di 160 °C per circa 15 minuti.

