L’autunno è ormai arrivato e sta facendo sentire la sua presenza con temperature in calo, pioggia e vento, in alcune zone anche piuttosto forte.

Il Belpaese si prepara ad affrontare i mesi più freddi. Spolverati i vecchi e caldi cappotti, è tempo di capire gli outfit migliori e le tendenze da cui prendere ispirazione per sfoggiare look da urlo.

Nelle scorse settimane, più volte abbiamo parlato di moda e nuove linee guida dettate dal fashion system per l’autunno-inverno 2021 e 2022.

Non tutte sanno che questi pantaloni amatissimi sono di moda anche per quest’inverno e che con 4 trucchetti possono slanciare ogni tipo di fisico.

La moda del terzo Millennio non bada all’età, anche se c’è sempre un “dress code” da poter seguire per sentirsi sempre impeccabili in ogni occasione.

Ad esempio, ecco 5 favolosi capi invernali perfetti anche per le over 50 che proteggono dal freddo

Chi non vuole rinunciare ai jeans dovrebbe scegliere questo modello che sta bene a tutte anche a chi ha superato i 50 anni.

5 capi meravigliosi che stanno bene a tutte anche alle over 50 ma che molte sottovalutano

Con l’arrivo dei primi freddi si tende ad accantonare i capi colorati che, di solito, sono il simbolo dell’estate.

In autunno le nuance più gettonate sono quelle scure. Fra tutti, il nero è il colore più scelto e amato. Non mancano tutte le sfumature del marrone e del grigio.

Attenzione, però, perché ad arricchire il guardaroba arrivano 5 capi meravigliosi che stanno bene a tutte anche alle over 50 ma che molte sottovalutano.

Come il nero anche il bianco non passa mai di moda. Molto spesso, però, si tende ad accantonarlo in alcuni mesi dell’anno. Generalmente, infatti, da ottobre a febbraio sono poche le “apparizioni pubbliche” di questo colore eccezionale.

Nell’immaginario collettivo il bianco è un colore estivo. Un concetto ormai vecchio e superato. Difatti, sono moltissime le case di moda che hanno proposto, soprattutto negli ultimi anni, abiti, scarpe e capospalla rigorosamente bianchi anche per i periodo freddi.

Come indossare i capi bianchi per non sembrare un buffissimo pupazzo di neve? Ecco 5 idee da copiare.

Suggerimenti e tendenze

Non solo le giovanissime ma anche le over 50 possono indossare il famoso “total white”. Per chi non ama osare con un look molto candido, potrebbe giocare con i contrasti.

Ad esempio, pantaloni stretti neri, t-shirt con stampe e una candida giacca bianca con spalline è un passpartout per tutte le donne e a tutte le età.

Fantastica è anche la combo composta da cardigan, mini pull e gonna lunga con tonalità di bianco leggermente differenti.

Impossibile, poi, non sfoggiare anche in autunno e in inverno una classica camicia bianca. Onnipresente in tutti gli armadi, nel periodo più freddo può essere utilizzata sotto giacche e cardigan senza problemi.

Sempre in bianco, ecco altri due abbinamenti di tendenza: pull a collo alto e montone per le signore più adulte e felpa e cappotto per le ragazze più giovani.

Infine, gettonatissimo dalle ragazzine di tutto il Mondo, lo stile college con candide camicie bianche, pull scollato sempre bianco e gonna a pieghe.