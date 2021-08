Quando tutto sembra perduto, quando mancano una manciata di minuti all’arrivo degli ospiti ma non abbiamo ancora pensato alla cena, ecco che arriva in nostro aiuto lei!

Lei, la sublime torta salata di zucchine che sta facendo impazzire il mondo. Un piatto fresco in cui diversi ingredienti di stagione si sposano perfettamente dando vita ad un tripudio di gusto e bontà.

Nessuno potrà resistere a questa preparazione semplice ma d’effetto. Tutti saranno felici e soddisfatti, soprattutto noi, che potremmo godere del nostro momento di gloria senza aver sprecato tempo prezioso tra i fornelli.

La ricetta che la Redazione vuole mostrare ai suoi Lettori prevede il consumo delle zucchine e dei fiori di zucca. Due alimenti favolosi e molto gettonati soprattutto in questo periodo, considerata anche l’abbondante e rigogliosa produzione estiva di tali prodotti.

Per un’altra eccezionale ricetta a base di zucchine, ecco gli sfiziosissimi medaglioni di zucchine e scamorza. Delle vere e proprie fantasie filanti pronte in pochi minuti. Per i fiori di zucca, invece, in pochi sanno che conviene dare retta alle nonne perché con questi 2 trucchetti pratici e veloci i fiori di zucca saranno i più buoni del vicinato.

Basta questa semplicissima torta rustica di zucchine per far innamorare tutti in 30 minuti, consigliatissima!

Passiamo ora all’elenco degli ingredienti della torta rustica zucchine e fiori di zucca per 6 persone.

1 rotolo di pasta sfoglia;

2 zucchine medie;

13 fiori di zucca;

2 uova;

250 g Philadelphia;

120 g di formaggio filante (tipo galbanino);

50 gr parmigiano grattugiato;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Lavare e grattugiare le zucchine. Tutte tranne una che servirà per la decorazione. Poi, procedere con la pulizia dei fiori di zucca. Eliminare lo stelo, la corolla e il pistillo e tagliare i fiori a pezzetti. Tutti tranne 3 fiori di zucca che serviranno per la decorazione.

Successivamente, in una ciotola inserire le uova, lavorarle per qualche minuto con una forchetta e poi aggiungere la Philadelphia fino ad ottenere una crema spumosa.

A questo punto, unire i pezzetti di fiori di zucca, il formaggio filante tagliato a cubetti, le zucchine e il parmigiano. Successivamente, mescolare con un cucchiaio per amalgamare tutti gli ingredienti. Insaporire con un po’ di pepe e un pizzico di sale.

Poi, prendere una pirofila ricoperta da carta da forno e sistemare al suo interno il foglio di sfoglia.

Con una forchetta forare la sfoglia e versare al suo interno il ripieno. Infine, decorare con la zucchina lasciata da parte all’inizio ed ora tagliata a fette e i 3 fiori di zucca interi.

Far cuocere in forno a 170° C per circa 30 minuti, ed ecco che basta questa semplicissima torta rustica di zucchine per far innamorare tutti in 30 minuti, consigliatissima!