Se durante l’anno è un problema capire cosa portare in tavola per cena, l’estate pone fine ai dilemmi, proponendo caprese, torte salate e stuzzichini freschissimi.

In effetti, il caldo afoso non lascia dubbio sulla scelta di piatti freddi, come le classiche insalate di pasta o riso o le maxi insalatone.

Largo alle verdure o agli snack veloci da sgranocchiare, che si abbinano perfettamente ad uno sfiziosissimo hummus di carote, ancora più leggero dell’originale.

In tutta quest’ampia gamma di pietanze veloci e verosimilmente light non possono comunque non trovare posto le torte salate, certezza delle cene last minute.

Abbandonati i sapori tradizionalmente invernali quali radicchio o zucca, accompagnati da provola o Gorgonzola, è tempo di guardare agli ortaggi di stagione.

Ad esempio, potremmo cimentarci in una crostata salata che celebra zucchine e carote nella loro freschezza e genuinità.

In alternativa, anche questa torta salata dai sapori estivi è facilissima pur non richiedendo l’uso della pasta sfoglia.

Si tratta della sbrisolona di verdure, nome che senza dubbio ci ricorda il celebre dolce della tradizione mantovana; scopriamo come realizzarla.

Per la base ci occorreranno:

400 g di farina;

200 g di Grana Padano;

200 g di burro;

1 uovo;

1 tuorlo;

sale q.b.

Il ripieno, invece, prevede:

1 zucchina media;

250 g di ricotta;

50 g di Grana Padano o 90 g di salume a scelta

Questa torta salata dai sapori estivi è facilissima e si cucina senza sfoglia perché imita un noto dolce italiano

Cominciamo naturalmente dalla base, prendendo una ciotola e amalgamando la farina con il formaggio, il burro a tocchetti e le uova.

Una volta aggiustato il composto di sale, lavoriamolo con le mani, ottenendo così un impasto dalla consistenza appunto sbriciolata, che metteremo a riposare in frigorifero.

Nel frattempo, dedichiamoci al ripieno a partire dalle zucchine, che andranno fatte saltare in padella con un filo d’olio una volta tagliate a fettine sottili.

Trascorsi poco più di 5 minuti, prepariamo una tortiera rivestendola con della carta forno e trasferiamo al suo interno una parte del composto sbriciolato.

Aggiungiamo quindi anche le zucchine passate in padella e la ricotta insaporita con il Grana, che può essere tuttavia sostituito con dei salumi a piacere.

Ricopriamo questo goloso ripieno con la restante parte dell’impasto sbriciolato e inforniamo a 180 °C per 35-40 minuti.

