L’estate è alle porte e non vediamo l’ora di riempire il guardaroba di abiti leggeri e ariosi, morbidi e seducenti. Abbiamo dato una sbirciatina alle sfilate per intuire le tendenze della moda. Ci siamo lasciate affascinare dalla varietà degli abiti proposti e ora la scelta tocca a noi, in linea con la nostra personalità. Non ci sono capi che vanno bene per tutte, ma abiti che esprimono quello che siamo. Questo anche gli stilisti lo sanno, perché le proposte della moda sono sempre molto varie e cercano di valorizzare ogni tipo di donna, da quelle filiformi alle curvy.

Il fascino del colore

Il fascino di un capo dipende anche dal colore. Quali saranno le nuances della prossima estate? La primavera è stata il trionfo delle tonalità pastello, dal rosa al lilla, fino al celeste. Per l’estate la moda ha deciso di divertirsi e ha proposto colori vitaminici e decisi per dare una botta di energia alle nostre giornate.

Uno dei colori più popolari dell’estate sarà l’arancione. È un colore energico che ispira buon umore e ricorda il colore del sole. Darà un tocco grintoso al nostro look. Molte donne ameranno anche il very peri una tonalità di blu che si avvicina al lilla. Altre sceglieranno il verde nelle sue varie sfumature oppure un colore molto visto sulle passerelle, l’azzurro chiaro, una tonalità ariosa e fresca.

Niente più verde e arancione, è questo il colore chic e raffinato che spopola nell’estate 2022 e conquisterà ogni donna

Un colore che non ci aspettavamo è il marrone. Di solito lo associamo all’autunno, ma sarà uno dei colori estivi più in voga in tutte le sue sfumature terrose. Per chi ama i colori scuri è l’alternativa estiva al nero. È chic e raffinato e perfetto in ogni occasione. Di tendenza per la prossima estate, è in realtà un colore versatile e senza tempo.

Lo vedremo nella calda tonalità del cocha moca una nuance intensa e vivace. Oppure nella sfumatura del Sudan brown, un colore molto caldo simile alla cannella. Un tono che richiama il sole e i colori della savana. Infine, piacerà anche il coffee quartz, una tonalità che ricorda i chicchi di caffè. Un marrone intrigante ed elegante. Le celebrity lo amano e già lo indossano in look minimalisti o pop.

Come potremo indossarlo? Con quali colori si abbina bene? Gli stilisti l’hanno proposto con il blu notte e l’arancio, con le tonalità acide oppure con il più classico beige. Se amiamo gli accostamenti ad effetto, possiamo osare anche con il rosso o il viola oppure optare per il bianco per una mise più classica. Diremo niente più verde e arancione, senza rimpianti.

