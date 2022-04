La primavera è la stagione dei fiori, dei profumi e dei colori: la natura torna a sorridere e viene spontaneo goderne in tutta leggerezza. Approfittando delle temperature decisamente più miti, che anticipano il caldo estivo, è difficile rinunciare a una bella scampagnata in compagnia. Naturalmente, che si scelga un agriturismo in pianura o in collina oppure un mini viaggio, sarebbe un peccato non assaggiare le specialità locali.

Ma se non abbiamo voglia di fare le valigie per stare via solo pochi giorni, c’è un altro modo in cui vivere la primavera. Basta scegliere la giornata giusta, soleggiata e con un leggero venticello tra i capelli, e un bel posticino al parco, all’ombra di un albero. Stendiamo un asciugamano e portiamoci un bel libro o ascoltiamo della musica per rilassarci o, perché no, organizziamo un picnic. Non c’è nemmeno da sprecare troppo tempo ai fornelli: è sufficiente che ognuno porti qualcosa per creare subito convivialità.

Tra idee per stuzzichini e finger food salati di vario tipo, non manca lo spunto offerto da questa crostata salata, facile e veloce. Tuttavia, anziché il solito abbinamento melanzana e provola o zucchine e uova, proviamo questo ripieno sorprendentemente goloso: sarà una sorpresa ad ogni morso.

Per realizzare questo rustico ci serviranno:

400 g di farina 00;

250 ml di latte;

7 g di lievito di birra secco;

sale;

2 cucchiai di zucchero;

15 g di burro;

30 ml di olio d’oliva;

3 melanzane;

8 uova più 1;

100 g di formaggio grattugiato;

un pizzico di paprica;

30 g di semi di sesamo.

Anziché il solito abbinamento melanzana e provola, proviamo questa sfoglia fragrante e ripiena pronta in un attimo

Cominciamo amalgamando la farina con il latte, lo zucchero, il lievito e l’uovo aggiuntivo oltre alle 8 indicate. Aggiungiamo anche il burro e lavoriamo l’impasto fino a ottenere una piccola palla, che dovrà riposare in frigo per circa 2 ore. Trascorso il tempo indicato, stendiamo la pasta e tagliamola per formare 8 triangoli: ciascuno fungerà da base per il ripieno.

A questo punto tagliamo dei medaglioni di melanzana togliendo parte della polpa centrale e poggiamone uno su ciascun triangolo. A seguire, versiamo in ogni anello di verdura un uovo intero e sigilliamo i bordi della torta, lasciando scoperto il ripieno. Dopo aver trasferito il rustico in una teglia imburrata, spennelliamolo con dell’uovo, spolveriamo con semi di sesamo e inforniamo a 190 °C per 20 minuti. Completiamo il ripieno dei triangoli con formaggio e paprica e ultimiamo la cottura infornando per altri 10 minuti.

Lettura consigliata

Facilissimi e veloci, questi antipasti pasquali con o senza pasta sfoglia sono anche sorprendentemente creativi e originali