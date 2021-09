Facilissima e ricca di gusto, questa torta di mele regala un viaggio tra i sapori genuini della Terra e le carezze inebrianti di un ingrediente insolito.

Sicuramente non rispecchia la classica torta di mele della nonna, ma questa preparazione è talmente gustosa che non farà rimpiangere le ricette più tradizionali.

Non bisogna preoccuparsi, poi, del procedimento perché è veloce e molto semplice.

Per portare in tavola una buonissima torta di mele ecco 3 trucchi di pasticceria che non tutti conoscono e che converrebbe sapere.

Accontentare tutti con un solo dessert, senza perdere troppo tempo per la sua preparazione, è possibile. E la torta che presentiamo questa sera ne è la prova.

Difatti, questa torta di mele sofficissima e inaspettata è davvero il peccato di gola da non perdere!

Originaria della Francia, questa ricetta sembrerebbe arrivare in Italia agli inizi dell’800. Probabilmente nata dalle abili mani di un pasticcere francese e dedicata alla regina Carlotta, moglie del re d’Inghilterra Giorgio III. Questo dolce prende il nome di “Charlotte alle mele” e vale la pena provarlo.

Di seguito, tutto l’occorrente per una Charlotte alle mele spettacolare.

Ingredienti:

12 fette di pane in cassetta;

150 g di latte;

800 g di mele, possibilmente le “Golden delicius”;

80 g di burro;

60 g di zucchero di canna;

1 bicchiere di Brandy;

1 cucchiaino di cannella in polvere.

Procedimento

Per preparare questa insolita torta di mele innanzitutto, bisogna sbucciare e tagliare a fettine sottili le mele.

Prendere una padella e far sciogliere il burro, poi unire le mele, lo zucchero di canna e aggiungere anche la cannella.

Far cuocere tutti gli ingredienti per 5 minuti. Poi, sfumare con il Brandy.

Non bisogna preoccuparsi se le mele si sfalderanno durante la cottura.

A questo punto, prendere una tortiera dai bordi alti. Imburrarlo e posizionare le fette di pane, precedentemente spennellate con il latte.

Dunque, foderare la tortiera con il pane e versare la confettura di mele. Creare una copertura sempre con il pane. A questo punto, infornare per 30 minuti a 180°. Quando le fette di pane cominceranno a diventare dorate, spegnere e lasciar raffreddare.

Infine, capovolgere la torta su un piatto da portata e servire.

