Uno strumento per la pulizia utilissimo e probabilmente il più comune nelle nostre cucine.

Solitamente con la spugna da cucina ci si occupa della pulizia delle stoviglie o delle superfici impermeabili. Sono adatte per eliminare lo sporco ma anche per assorbire l’acqua e altre soluzioni liquide.

Dunque, inutile sottolineare che le spugne da cucina, così come quelle utilizzate per la pulizia del bagno, sono indispensabili.

In un precedente articolo, abbiamo visto come non avere mai più sporco e germi sulla spugna da cucina con questo semplicissimo metodo naturale.

É nota, infatti, la natura delle spugnette di facilitare la formazione di agenti patogeni a causa dello sporco che si insidia nel materiale con il quale è composta la spugna.

Dunque, prima di capire perché tutti usano le spugne da cucina ma pochi sanno il trucchetto per farle durare di più, è doveroso sottolineare l’importanza di igienizzarle al meglio.

Quali scegliere?

In commercio esiste una vasta gamma di spugne da cucina che si diversificano per il materiale e anche per i prezzi. Quindi, c’è l’imbarazzo della scelta.

Tra le più comuni, si possono trovare le tradizionali spugne verdi e gialle composte, di norma, da poliuretano.

Gettonatissime anche le spugne in silicone, in quanto si asciugano facilmente e per questo diminuirebbero anche il rischio della proliferazione di germi e batteri. Ci sono poi, altri modelli realizzati in polipropilene. Sempre più apprezzata, poi, la spugna ecologica e biodegradabile.

Ovviamente, questi sono solo alcuni dei modelli di spugna che si possono trovare nei negozi.

Tuttavia, per tutti vale la stessa regola: mantenerle pulite e igienizzate. A questo, però, possiamo anche aggiungere qualche trucchetto per farle durare di più nel tempo.

Tutti usano le spugne da cucina ma pochi sanno il trucchetto per farle durare di più

La verità è che non tutti si soffermano sulla corretta conservazione della spugna. Difatti, in pochi sanno che non bisognerebbe mai lasciarle umide sul fondo del lavello, oppure nel pressi del lavandino.

Per eliminare più velocemente l’acqua in eccesso, si possono utilizzare anche alcuni contenitori traspiranti. Questi strumenti, in commercio, si trovano anche a pochi euro ma sono utilissimi per avere sempre la spugna asciutta e pronta per l’uso. Ovviamente, questo è solo un suggerimento, ciò che conta è posizionare la spugnetta su un piano sospeso e traspirante per far cadere velocemente l’acqua in eccesso.

Approfondimento