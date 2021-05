Bella da vedere e buona da mangiare, questa torta è davvero il compromesso ideale per preparare un dolce veloce e scenografico.

Tra le pagine della nostra rubrica di cucina sono centinaia le ricette alle mele proposte. Dai procedimenti più semplici a quelli più complicati, basta sfogliare per trovare delle vere prelibatezze.

Come la torta di mele più consigliata del momento, soffice e profumatissima, pronta in soli 5 minuti, cliccando qui. L’ingrediente segreto per una torta di mele morbidissima e semplice da realizzare, invece, è disponibile cliccando su questo link.

La ricetta che vogliamo suggerire in questo spazio viene dall’Olanda. Dalle sembianze di una crostata, l’Hollandse appeltaart, o più semplicemente la torta di mele olandese, è davvero una bontà unica.

Un involucro croccante al punto giusto che nasconde un ripieno ricco di mele, uvetta e cannella.

Dunque, non solo facile e veloce ma questa torta alle mele è davvero la più bella, ottima per fare un figurone con semplicità.

Ecco tutto l’occorrente.

Ingredienti per 8 – 10 persone

Per l’impasto esterno:

a) 1 uovo;

b) 150 g di zucchero di canna;

c) 300 g di farina 00;

d) 165 g di burro;

e) 1 cucchiaino di estratto di vaniglia e un pizzico di sale.

Per il ripieno:

a) 500 g di mele Golden Delicious;

b) 80 g di uvetta;

c) 1,5 cucchiaini di cannella in polvere;

d) 30 g di zucchero semolato;

e) il succo di mezzo limone.

Procedimento

Innanzitutto, mettere l’uvetta in ammollo in acqua calda e accendere il forno e farlo riscaldare a 175° C.

Setacciare la farina su un piano di lavoro e poi pian piano unire tutti gli ingredienti per creare l’impasto esterno. Impastare con cura ed energicamente fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo.

A questo punto, sbucciare e tagliare a cubetti le mele, inserirle in una ciotola con il succo del limone e lo zucchero semolato. Aggiungere anche l’uvetta, leggermente strizzata e poi la cannella. Mescolare per bene e lasciare un attimo da parte.

Prendere uno stampo per torta e foderarlo con carta da forno. Successivamente, stendere circa i 3/4 dell’impasto e foderare bene lo stampo.

Ora è il turno del ripieno. Ed ecco il tocco che renderà strepitosa la torta a prima vista. Stendere l’impasto rimasto e tagliarlo a strisce. Posizionare le strisce ricreando un po’ la crostata classica.

Infine, infornare per circa 40-50 minuti. Ed ecco perché non solo facile e veloce ma questa torta alle mele è davvero la più bella, ottima per fare un figurone con semplicità.