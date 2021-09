La tecnologia continua costantemente a fare passi da gigante. Basti pensare che si è passati da un grosso e ingombrante aspirapolvere ad uno compatto e senza fili in pochissimi anni. Ci è voluto ancora meno per inventare un aspirapolvere che facesse il lavoro al posto nostro. Così finalmente possiamo tornare a casa e rilassarci sul divano mentre è lui a lavorare.

L’invenzione del robot aspirapolvere è sicuramente una delle più comode degli ultimi anni. Utile per chi vive da solo e non ha molto tempo per fare le pulizie ma anche per chi ha una famiglia numerosa. Un aiuto davvero efficace nelle faccende di casa non è una piccolezza. Questo tipo di aspirapolvere, però, è ancora piuttosto nuovo e spesso non sappiamo quale scegliere. Per un classico aspirapolvere consideriamo la potenza e la leggerezza, ma in questo caso cosa controllare?

Ecco quale robot aspirapolvere comprare che sia efficace ma anche conveniente per le nostre tasche

Una delle prime cose da considerare quando si pensa di acquistare un robot aspirapolvere è il prezzo. Durante gli anni, ovviamente, sono usciti diversi modelli con funzioni più o meno base. Ma si tratta ancora di prodotti dal prezzo medio/alto visto ciò che offrono, cioè pulizia della casa smart in completa autonomia senza farci alzare neanche un dito. Un prodotto del genere non può essere economico, o almeno non per il momento. Se vediamo offerte “troppo belle per essere vere” è probabile che sia così. Rischieremo di vederci recapitare a casa un aspirapolvere che si romperà subito.

Passiamo al design e alle funzioni

Dobbiamo chiederci per cosa ci servirà il robot aspirapolvere. Abbiamo una casa piccola, grande o su più piani? In base a questo dovremo calibrare le nostre necessità perché non tutti i modelli sono uguali. Se abbiamo una casa con più piani ci servirà un modello con la mappatura dell’ambiente. Altrimenti ce lo ritroveremo giù dalle scale alla prima occasione. Poi dovremo decidere se vogliamo che sia programmabile da App anche quando non siamo in casa. In questo caso il prezzo lieviterà sicuramente. E se vogliamo l’ultimo modello dal design super tecnologico dovremo pagare un bel po’.

Insomma prima di lasciarci prendere dall’entusiasmo, cerchiamo di capire come lo useremo. Dopodiché valutiamo la batteria e la capienza del serbatoio e se prenderlo anche con la funzione lavapavimenti. Una volta inquadrate le nostre necessità passiamo alla scelta del prodotto. Alcuni tra i più validi attualmente in commercio sono i Roomba della iRobot, i Deebot della Ecovacs e i Mi Robot della Xiaomi. Un modello base della iRobot Serie 600 è disponibile a circa 300 euro, perfetto per chi vuole avvicinarsi a questi prodotti. Intorno alla stessa cifra abbiamo anche il Deebot 710 e a circa 100 euro in più il Vacuum-Mop P.

Dunque, ecco quale robot aspirapolvere comprare che sia efficace ma anche conveniente per le nostre tasche. Sul sito dei produttori è possibile trovare delle offerte davvero appetibili in questo momento. Se vogliamo comprare un robot aspirapolvere questo è il momento giusto.

