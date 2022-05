L’abbiamo vista tante volte sui libri di ricette o in TV preparata da personaggi di spicco. Si tratta della deliziosa e intramontabile torta di mele, un must della pasticceria internazionale. Molti di noi l’avranno conosciuta e apprezzata sin da bambini, quando le nonne la sfornavano per farci felici.

Che goduria respirare quel profumo di dolce appena fatto che usciva dal forno e ci estasiava le narici! In effetti, solo loro sapevano quali fossero le mele migliori per la ricetta.

Nel corso del tempo hanno preso piede molte versioni differenti di questo dolce. Ci sono varianti senza glutine adatte ai celiaci, prive di zucchero per chi soffre di diabete e altre ancora. Oggi vogliamo proporre ugualmente una diversa versione del dolce più famoso. Non serviranno né uova né burro, ma il gusto sarà comunque inconfondibile e superlativo.

Un dolce da dieci e lode

La ricetta di oggi è perfetta per chi ha intenzione di mangiare meno uova o non le ha proprio a disposizione. Ma stiamo tranquilli, perché questa torta di mele morbida e profumata non perderà di gusto e qualità, grazie a un mix sapientemente studiato. In 10 minuti riusciremo a preparare l’impasto e saremo pronti per infornare.

Una volta pronta, il suo aroma ci sorprenderà e non potremo fare altro che divorarla in un sol boccone. Chi ha pazienza, comunque, sappia che la può conservare facilmente per qualche giorno ben chiusa. Sarà l’idea più golosa per una merenda da ricordare o una colazione speciale.

Questa torta di mele morbida e profumata è una tenera carezza della nonna senza uova e neppure burro

Ecco gli ingredienti per una teglia rotonda da 22 cm:

200 g di farina 00;

230 ml di latte;

120 g di zucchero;

3 mele Renetta o Golden Delicious;

60 g di fecola di patate;

80 ml di olio di semi;

1 scorza di limone;

16 g di lievito per dolci;

1 bustina di vanillina.

In una ciotola amalgamiamo latte e fecola di patate. Subito dopo aggiungiamo zucchero e olio di semi e continuiamo a mescolare. Incorporiamo anche farina e scorza di limone e, per finire, vanillina e lievito per dolci. Il composto ottenuto dovrà risultare omogeneo e privo di grumi.

Sbucciamo le mele e tagliamone una in pezzetti, aggiungendoli all’impasto. Versiamo un goccio di olio e un pugno di farina nella teglia, quindi vi adagiamo il mix appena preparato.

Distribuiamo bene l’impasto, poi sistemiamo in superficie le restanti 2 mele a fettine. Spolveriamo una manciata di zucchero e inforniamo tutto per 40 minuti a 180 gradi. A fine cottura lasciamo raffreddare la torta, poi potremo decorarla con lo zucchero a velo e servirla in tavola!

