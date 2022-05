L’aumento delle temperature di questi giorni è complice del desiderio di recuperare dall’armadio indumenti freschi e primaverili. La primavera non è arrivata da molto, eppure sembra prepararsi a lasciare il testimone all’estate, desiderosa di esplodere con i suoi colori e profumi.

Maglioncini, cardigan e tessuti pesanti devono, quindi, lasciare spazio ai tessuti più freschi come il lino. Quest’ultimo è il materiale scelto da tantissime persone a partire da questo momento dell’anno e per tutti i mesi estivi a venire.

Fra le nuove tendenze, possiamo selezionare almeno 10 incredibili capi di lino protagonisti della bella stagione. Vale la pena scoprirli tutti e conoscere le infinite declinazioni di un tessuto, come il lino, perfetto per tutte le età.

Puntiamo su queste camicie e scegliamo questi freschi vestiti

Una premessa importante è prediligere capi in fibra naturale e colorati in tonalità neutre. Parliamo di tinte come il beige, il sabbia, il tabacco, il terracotta e l’immancabile nero. Ma vediamo subito i capi che è impossibile lasciarsi sfuggire.

Il primo capo evergreen è la jumpsuit in lino, stretta in vita da fiocco o cintura. Si tratta di una tuta intera, che risolve il fastidioso problema degli abbinamenti e che allunga la figura.

In armadio non può mancare, per questa stagione, un abito in lino con fantasia floreale ed estremamente romantico. Sarà bellissimo in abbinamento a sandali alla schiava e a una maxi bag.

In questi mesi possiamo abbinare la camicia bianca di lino in 4 modi diversi, perché si tratta di un altro must have della stagione. Perfetto specialmente per le donne più adulte.

Altri dei 10 capi in lino da indossare con stile sopra e sotto gli anta per outfit pazzeschi e all’ultimo grido

Lo chemisier a righe e sempre in lino è un abito con altezza al polpaccio, super fresco e versatile, perfetto per la città. Sarà comodissimo da indossare con una scarpa confortevole per gli impegni di vita quotidiana.

Anche il pantalone chino veste il corpo come una seconda pelle e vale la pena averne anche più di uno nel guardaroba, in colorazione differente.

Ci sono, poi, i pantaloni a palazzo di lino, Perfetti in abbinamento a una camicia a righe da annodare all’altezza della pancia.

Fra i 10 capi in lino da indossare con stile a praticamente qualsiasi età c’è pure il blazer con chiusura a bottone. A questo dobbiamo unire la gonna con rouches asimmetriche e possiamo sfoggiarli entrambi nello stesso look.

