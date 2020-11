Il periodo delle feste oramai è alle porte. Niente più del cibo riesce a definire un periodo stagionale. Con il suo odore e sapore, un alimento ha la capacità, più di un’immagine, o di un racconto, di farci riprovare la stessa sensazione di un momento nel passato.

Non a caso, quella che viene definita memoria emotiva, è molto più sviluppata di quella cognitiva. In parole povere, i cinque sensi ricordano più particolari del cervello. In ciò dunque il cibo ha un ruolo fondamentale e meraviglioso.

Mangiare poco non vuol dire mangiare male

Il segreto di una dieta è quello di variare costantemente gli alimenti. Solo in questo modo non ci si stancherà del percorso alimentare intrapreso, e si potrà continuare all’infinito, vedendo i risultati senza soffrire.

Per far questo bisogna ingegnarsi. Esistono moltissime ricette che rendono alimenti gustosissimi e a noi cari, magri e, dunque, accessibili per chi è dieta.

Tra queste ricette ovviamente non mancano i dolci. E tra questi ultimi, visto il periodo, non può mancare la torta di mele. Questo dessert è un classico della tradizione e non può non essere presente in un tavolo addobbato per le feste. Eppure, per la grande quantità di burro e zucchero presente nella ricetta originale, non è indicato per chi sta cercando di rimanere attento.

Come appena accennato però, esiste un trucco. Dunque ecco la ricetta della torta di mele light e senza glutine con pochissime calorie.

L’amido di mais

La chicca di questa ricetta, infatti, è che oltre a essere light, è gluten free. Tutte le persone che hanno problemi nella digestione del glutine possono tranquillamente provarla.

Grazie all’utilizzo dell’amido di mais e della farina integrale di riso, non sarà necessario utilizzare nessun prodotto composto di glutine. Per sostituire elementi grassi come burro e zucchero, si consiglia l’utilizzo dello yogurt greco.

Inoltre, essendo la farina di tipo integrale, l’indice glicemico si abbasserà notevolmente e porterà le calorie totali del dolce a non più di un centinaio.

Sembra incredibile ma è vero, nessuno dovrà più fare a meno di assaggiare questo ottimo dolce. Per tutti i curiosi dunque, ecco la ricetta della torta di mele light e senza glutine con pochissime calorie.