Difficile non pensare alla torta di mele come regina dei dolci in cucina. È una di quelle ricette che ci tramandavano le nostre nonne e che ci conquista ancora ai giorni nostri. Gli ingredienti per realizzarla sono semplici e sicuramente ce li ricorderemo a memoria. Chissà quante volte l’ avremo gustata o cucinata per conto nostro.

La protagonista indiscussa della ricetta è, appunto, la mela. Ma siamo davvero sicuri di sapere quali siano le varietà migliori per dare vita a una torta straordinaria?

Non a caso, questi frutti si differenziano per sapore e consistenza e alcuni sono più adatti alla cottura di altri. Ancora in pochi sanno quali sono le mele migliori per realizzare una torta golosa e a regola d’arte come quella della pasticceria. Ecco i nostri consigli.

Renette e golden delicious per andare sul sicuro

In caso di dubbi, per non sbagliare ingrediente e realizzare una torta vicina alla perfezione dovremmo utilizzare renette e golden delicious. Queste due varietà di mela sono estremamente versatili e si abbinano praticamente a ogni dolce.

La renetta si riconosce facilmente per la forma irregolare e la buccia verdastra. Il suo sapore acidulo e la consistenza poco farinosa la rendono ideale in ogni preparazione. È poi molto aromatica, per cui perfetta per dare una nota olfattiva in più alla torta.

Allo stesso modo, le golden delicious si fanno apprezzare per la croccantezza e il sapore piuttosto dolce. Sono le mele perfette per dare vita alla classica torta della nonna, a patto che non siano troppo vecchie.

Pochi sanno quali sono le mele migliori per realizzare una torta golosa e a regola d’arte come quella della pasticceria

Oltre alle due varietà protagoniste, ci sono altre alternative da poter utilizzare per la nostra squisita torta. Per esempio, le fuji sono una varietà di mela apprezzatissima per la dolcezza e la succosità della polpa. In cucina si adattano bene alla preparazione di moltissime tipologie di torte, in particolare la fantastica apple pie.

Anche le royal gala potrebbero far parte degli ingredienti della nostra torta. Il gusto acidulo ma intenso le rende particolarmente adatte ai dolci speziati e saporiti. Per esempio, una peccaminosa torta di mele e nutella.

Consigli di preparazione

Forse non vorremmo sentirceli ripetere, ma alcuni passaggi sono fondamentali per cucinare una torta della nonna da 10 e lode. Nel caso delle mele, laviamole e tagliamole a fette sottili, per facilitare la cottura uniforme.

Per dare il tipico aroma alla torta, poi, inumidiamo le fette con del succo di limone e distribuiamovi sopra una spolverata di zucchero. Questo eviterà anche che si anneriscano. Nel caso volessimo un dolce più soffice, potremmo unire direttamente all’impasto le mele grattugiate o in pezzi piccolissimi.

Approfondimento

Una sorprendente torta di mele senza burro e zucchero adatta anche a chi è a dieta e desidera un dolce.