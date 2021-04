Ecco la strepitosa ricetta per la gustosa torta tiramisù pronta in soli 10 minuti

La torta tiramisù è un dolce davvero facile e velocissimo da preparare. Bastano pochi ingredienti per realizzarla ed è ideale per sorprendere gli ospiti quando si ha poco tempo a disposizione e le idee scarseggiano.

In questo articolo la nostra Redazione spiegherà come cucinare questa deliziosa torta in pochi e semplici passi.

Ecco allora la strepitosa ricetta per la gustosa torta tiramisù pronta in soli 10 minuti.

Ingredienti per la torta

Ecco le dosi per 5-6 persone:

a) 250 ml di panna fresca liquida;

b) 200 gr di mascarpone;

c) 50 gr di zucchero;

d) 5 savoiardi;

e) 2 tazzine di caffè;

f) 1-2 cucchiai di Nutella.

Per preparare la torta al tiramisù impiegheremo solamente una manciata di minuti. Si parte innanzitutto dal caffè. Mettiamo quindi una moka sui fornelli ed aspettiamo che salga. Lo facciamo poi raffreddare e ci occupiamo dell’impasto.

Versiamo quindi la panna, il mascarpone e la Nutella in un frullatore. Aggiungiamo anche una tazzina di caffè freddo ed eventualmente un po’ di zucchero. Ora si frulla per un paio di minuti, finché non si sarà amalgamato tutto perfettamente. In alternativa al classico frullatore possiamo utilizzare anche un minipimer, un po’ più pratico. Infine prendiamo una ciotola, vi versiamo l’altra tazzina di caffè e inzuppiamo i biscotti. Se si preferisce si può aggiungere anche un goccio di latte.

Il tocco finale

Ora ci restano solo da disporre i biscotti alla base di una teglia o pirofila e guarnirli con la crema che abbiamo preparato in precedenza. Infine, con l’aiuto di un colino a rete spolveriamo per bene il cacao su tutta la superficie della torta.

La nostra gustosissima torta ora è pronta. Prima di consumarla si consiglia di conservarla almeno mezz’ora in frigo per farla compattare quanto basta. Nel caso la dovessimo consumare a breve, per fare prima possiamo tenerla per circa 15 minuti in freezer.

