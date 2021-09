Quando torniamo dalle vacanze vogliamo subito rimetterci in forma. Abbiamo mangiato più del dovuto, ma almeno abbiamo assaporato al meglio le nostre ferie.

Ora però, vogliamo tornare a mangiare bene ed in modo sano. Magari integrando più verdure e riducendo un po’ la carne.

Questo irresistibile contorno di verdure renderà indimenticabile qualsiasi pasto. Ma se amiamo le insalatone di vari ingredienti, a cosa possiamo pensare?

Anche questa volta scopriremo una ricetta unica e squisita. Che potremo riproporre numerose volte ai nostri ospiti.

Leggiamola insieme.

Questa squisita e cremosa insalata è perfetta per tutti e si prepara velocemente

Quando pensiamo all’insalata pensiamo alla forma più classica. In estate ci sarà capitato di mangiarne almeno una.

Quelle con insalata, pomodoro, mozzarella o tonno vanno sempre per la maggiore. E proprio per questo ci siamo informati per coltivare l’insalata anche in balcone. Ci ha stupito scoprire che bastano solo questi 4 trucchetti.

Ma a cosa possiamo pensare per dare un tocco di novità al nostro piatto? Sembra incredibile ma potremmo ricorrere ad un’insalata di patate con verdure croccanti e una salsa di anacardi all’aglio e alle erbe.

Scopriremo subito che questa squisita e cremosa insalata è perfetta per tutti e si prepara velocemente. È senza latticini ed è un piatto sostanzioso e versatile.

È anche ricca di vitamine e proteine provenienti dalle lenticchie e dagli anacardi. Può essere un piatto principale o un contorno. Ed è perfetto anche per una dieta vegana.

Ma cosa ci serve? E come si prepara? Niente paura, seguiremo un passo alla volta.

Ingredienti

500 grammi di patate rosse piccole o patate dolci 1/2 tazza di lenticchie in scatola 2 tazze di verdure tagliate a dadini (ad esempio: peperone, sedano, cipolla rossa, pomodorini) 1 tazza di anacardi crudi Una tazza di acqua 1 cucchiaio di semi d’uva, olio d’oliva o di avocado 2 cucchiai di succo di limone 1 cucchiaio di senape 1 cucchiaio di sciroppo d’acero 2 cucchiai di aneto essiccato 1/4 di cucchiaino di sale marino e pepe nero 3-4 spicchi d’aglio (tritati) 1 cucchiaino di salsa al peperoncino (opzionale)

Come procedere

Versiamo gli anacardi in una piccola ciotola e copriamoli con acqua calda bollente. Lasciamoli poi riposare scoperti per 1 ora.

Nel frattempo, metteremo le patate in una pentola e le copriremo con acqua a temperatura ambiente. Poi porteremo a ebollizione a fuoco alto. A questo punto ridurremo a fuoco medio-alto in modo che l’acqua sia a bassa ebollizione.

Cuoceremo le patate per 15-20 minuti. Quindi le scoleremo e le lasceremo raffreddare.

Una volta che gli anacardi si saranno inzuppati, li scoleremo e li andremo a frullare insieme a 80 millilitri di acqua. Quindi aggiungeremo olio di semi d’uva, aceto, senape piccante, sciroppo d’acero, aneto, sale, pepe e aglio. A questo punto frulleremo fino a quando la consistenza non sarà cremosa e densa.

Ora dovremo assaggiare per capire se aggiungere ancora qualche ingrediente. Possiamo anche aggiungere un po’ di salsa piccante per esaltarne maggiormente in sapore.

Una volta ottenuta la salsa, taglieremo le patate cotte in pezzi di dimensioni ridotte. Poi le verseremo in una grande ciotola insieme alle verdure tritate. Dopo aver mischiamo bene il tutto potremo aggiungere dell’origano o del prezzemolo.

Potremo servire la nostra insalata di patate leggermente calda o a temperatura ambiente. O, se vogliamo, potremo raffreddare il tutto in frigo per almeno 3 ore.

Infine, è importante sapere che gli eventuali avanzi si conserveranno in frigorifero fino a 1 settimana. Ma ovviamente il gusto sarà migliore se consumato in massimo due giorni.

Ecco come ottenere un’insalata squisita e cremosa in poco tempo. Questa gustosa ricetta diventerà presto il nostro piatto preferito.

