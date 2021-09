Le Borse europee continuano misteriosamente a faticare. Anche nella penultima seduta della settimana i movimenti sono stati minimi, mentre la Borsa americana in avvio di seduta ha ritoccato nuovamente i massimi. I listini del Vecchio Continente non si sono scossi neanche con l’apertura in positivo di Wall Street e questo lascia un poco perplessi.

Ma quale freno impedisce alle Borse di spiccare il volo come Wall Street? Tra gli operatori gira un’ipotesi. Ci sono due motivi che fanno muovere le Borse del Vecchio Continente al rallentatore. Una riguarda i mercati finanziari e l’altra riguarda la politica. Per queste 2 ragioni le Borse europee frenano e Wall Street fa i record.

Anche oggi le Piazze europee hanno deluso anche in relazione all’andamento della Borsa americana. Al momento della chiusura delle contrattazioni in Europa i tre maggiori indici USA erano in rialzo mediamente dello 0,4%. Inutile dire che Nasdaq e S&P 500 avevano ritoccato i massimi storici. La Borsa USA sembra non fermarsi più e tutti possono partecipare alla festa di Wall Street e guadagnare dall’esplosione rialzista in questo modo.

Invece in Europa l’indice tedesco Dax ha chiuso praticamente invariato, così come l’indice di Parigi. La Borsa di Londra ha terminato in rialzo dello 0,2% e quella italiana ha guadagnato lo 0,2%. Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso 26.233 punti.

Se guardiamo l’andamento dei prezzi dei principali listini europei ci accorgiamo immediatamente che la Borsa tedesca è praticamente immobile da metà agosto. Perché? La ragione è politica. Il 26 settembre si terranno le elezioni in Germania che segneranno l’addio della Cancelliera Angela Merkel. L’esito delle elezioni non è mai stato così incerto dall’inizio del secolo. I sondaggi danno un testa a testa tra i due principali partiti, i social-democratici e i cristiano-democratici. Questa incertezza disturba gli investitori che attendono il risultato elettorale per definire la strategia d’investimento sulla Borsa tedesca e su quelle europee.

L’altra ragione che frena gli investimenti in Europa è Wall Street. Paradossalmente i record continui della Borsa USA non incentivano gli investimenti sui mercati azionari europei. Finché Wall Street continuerà a salire difficilmente ci sarà uno spostamento massiccio degli investimenti sui mercati del Vecchio Continente.

Uno scossone ribassista della Borsa americana potrebbe avere un duplice effetto positivo. Il primo è di riportare i prezzi a livelli più accettabili e quindi di fare ripartire gli investimenti a Wall Street con maggiore vigore. Il secondo effetto positivo è che una correzione potrebbe finalmente favorire il cambio del testimone con i mercati dell’Europa. Ci potrebbe essere quel tanto atteso spostamento di parte degli investimenti dai mercati azionari statunitensi a quelli europei.

