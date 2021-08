La sana alimentazione è alla base di tutto. Questa ci permette di vivere bene e a lungo. Proprio per questo facciamo attenzione a mangiare bene ma senza rinunciare al gusto.

La frutta svolge un importante aiuto per la nostra vita. Infatti, sappiamo bene che per salvarsi dall’Alzheimer potrebbe bastare 1 solo frutto gustoso.

Ma con queste giornate di sole e grande caldo abbiamo bisogno di rigenerarci al meglio.

Esiste un frutto che può fare al caso nostro? Scopriremo che questo frutto è spesso sulle nostre tavole.

Pochi sanno che questo frutto squisito è anche fonte di fibre e potassio

Amiamo mangiare bene ma non vogliamo rinunciare alla nostra salute. Sappiamo bene quanto questa sia importante. E non perdiamo mai occasione per muoverci e fare sport.

Con il grande caldo preferiamo mangiare molta frutta e verdura. E ricordiamoci che per aumentare le difese immunitarie basta questa vitamina.

Ma che frutto scegliere per fare il pieno di acqua? Magari anche ricaricando le energie?

Sembra incredibile ma ci basterà mangiare la pesca tabacchiera. Meglio ancora se la varietà dell’Etna.

In pochi sanno che questo frutto squisito è anche fonte di fibre e potassio. Infatti, ci permetterà di rintegrare i sali minerali e riusciremo a dissetare il nostro corpo.

Senza contare che fa bene alla pelle e aiuta la regolarità intestinale. È diuretica ed è indicata per mantenere basso il livello del colesterolo.

Caratterizzata da una polpa bianca e succosa, questa pesca ci permette di essere in forma ma con gusto.

È povera di calorie e può essere mangiata al naturale o come ingrediente principale in qualche gustosa ricetta. Scopriamone qualcuna.

Un po’ di idee per gustarla al meglio

Come dicevamo, questa pesca è famosa per la sua bontà. Una volta assaggiata, ci ricorderemo sempre della sua dolcezza.

Ma come fare per apprezzarla al meglio?

Innanzitutto, potremmo fare una gustosa insalata. Ci servirà solo della misticanza, del formaggio stagionato e una manciata di noci. Il tocco finale? Delle fette di pesca tabacchiera grigliate.

Se vogliamo qualcosa di più ricco, proviamo con una torta salata. Pesche tabacchiere e gorgonzola ci regaleranno un abbinamento squisito. Che potremmo proporre anche per una piadina.

Potremo poi fare dei gustosi gelati di yogurt e pesche. O potremo fare delle squisite girelle con pesche, cioccolato bianco e marmellata.

In ogni caso riusciremo a fare un figurone con i nostri ospiti. E sapremo di aver proposto delle ricette nuove e gustose.

