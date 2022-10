Ecco come usare l’insalata appassita per preparare un contorno veloce e gustoso

I rincari degli ultimi mesi non hanno risparmiato i generi alimentari. Anche se spesso i supermercati lanciano delle offerte, non è sempre facile risparmiare.

Per cercare di salvaguardare il portafoglio, è importante essere organizzati, stilare una lista di prodotti da comprare e non esagerare con le quantità.

Nonostante queste piccole accortezze, spesso ci accorgiamo di aver comprato una quantità eccessiva di alimenti.

Una volta tornati a casa, alcuni di questi potranno essere congelati, altri invece, dovranno essere consumati in fretta, perché facilmente deperibili.

Ad esempio, pensiamo all’insalata. Se conservata nel modo sbagliato, potrebbe perdere la sua croccantezza o marcire in fretta.

Ecco come usare l’insalata appassita per preparare un contorno da leccarsi i baffi

L’insalata è un alimento spesso presente nel nostro frigorifero e che alcune volte ci salva la cena. Condita con un filo di olio EVO, sale e aceto, è un gustoso contorno. Mentre se aggiungiamo del pollo alla griglia o alcuni salumi, diventa un piatto unico e che sazia in fretta.

È capitato a tutti di conservare dell’insalata in frigorifero, ma dopo qualche giorno vederla disidratata, appassita e morbida.

Se non è marcia, invece di buttarla via, diamo sfogo alla nostra fantasia e riutilizziamola per creare un piatto davvero gustoso. Sarà facilissimo realizzare una ricetta antispreco, che ci permetterà di non sprecare i nostri soldi.

Ecco gli ingredienti per preparare un’ottima insalata in padella:

1 cespo di lattuga;

5 pomodorini;

1 spicchio di aglio;

2 filetti di acciuga sott’olio;

capperi q.b.;

olive taggiasche q.b.;

olio EVO q.b.;

sale e peperoncino in polvere q.b.

Procedimento

Ecco come usare l’insalata appassita per preparare un contorno saporito e veloce.

Iniziamo la ricetta eliminando quelle foglie della lattuga, completamente rovinate o marcie. Le altre laviamole per bene e tagliamole in pezzi non troppo piccoli.

Laviamo anche i pomodorini e dividiamoli a metà. Nel frattempo, in una padella versiamo l’olio EVO e aggiungiamo lo spicchio di aglio, il peperoncino in polvere e i filetti di alici. Uniamo anche i pomodorini tagliati e, dopo qualche minuto, le foglie di lattuga.

Prima di spegnere il fuoco, aggiungiamo i capperi e le olive taggiasche. Mescoliamo gli ingredienti e aggiustiamo di sale. Ora siamo pronti per togliere la padella dal fuoco e impiattare.

Serviamo il nostro contorno ancora ben caldo. Servono solo pochi e semplici ingredienti per creare un piatto davvero gustoso e saporito.

Inoltre, grazie a questa ricetta antispreco, eviteremo di buttare via la nostra lattuga.

