Le insalatone sono sempre la soluzione per chi va di corsa e ha bisogno di mangiare qualcosa di sbrigativo e veloce da cucinare. Si possono preparare davvero in tanti modi, che siano di riso, carne o pesce c’è l’imbarazzo della scelta. Oggi ne andremo a vedere una molto conosciuta: l’insalata di polpo.

A cosa farebbe bene il polpo?

È una tipologia di pesce ricca di omega 3. La cosa positiva è quella di avere una percentuale di grassi veramente bassa e un’alta quota di acqua. È ideale per chi vuole assumere tante proteine ed inoltre è anche ricco di potassio. Molti nutrizionisti lo consigliano per la salute dei muscoli e per ridurre il mal di testa.

Come pulire questo mollusco

Come prima cosa si devono eliminare gli occhi e il becco. Questo lo si può fare incidendo con un coltellino. Si sciacqua sotto acqua corrente. Bisogna poi pulire accuratamente anche i tentacoli. Adesso si può tagliare la sacca, che si trova sotto gli occhi. Voltiamo la sacca su sé stessa e bisogna togliere le interiora, andandole a tagliare. Sciacquiamo la sacca e la risvoltiamo nuovamente. Dopodiché toglieremo la pelle. Si passerà poi alla pulizia dei tentacoli, rimuovendo la pelle con molta attenzione.

Come cucinare il polpo fresco ad insalata per un pranzo veloce

Una volta che abbiamo pulito il polpo, possiamo procedere con la preparazione. Gli ingredienti che ci serviranno sono:

1 kg di polpo fresco;

2 rametti di sedano;

3 carote;

2 o 3 chiodi di garofano;

2 foglie d’alloro;

½ cipolla bianca;

2 limoni;

1 spicchio di aglio;

prezzemolo;

q.b. di olio EVO e di sale.

Una volta che abbiamo pulito il polpo, riempiamo una pentola con abbondante acqua fredda. Qui andremo a mettere un gambo di sedano, una carota, la cipolla, una foglia di alloro e i chiodi di garofano. Non appena l’acqua bollirà, aggiungeremo il polpo. Lo si immerge facendo bagnare prima i tentacoli, fino a quando questi non si arricceranno. Dopo, lo lasciamo cuocere per circa un’ora. Quando una forchetta si infilerà facilmente, allora il polpo sarà pronto.

Condire il polpo all’insalata

Non appena il polpo sarà pronto, possiamo andare a tagliarlo. Lo lasciamo raffreddare. Nel frattempo, possiamo tagliare le altre verdure a nostra disposizione: sedano e carota. Condiamo il polpo con un po’ di olio EVO e soprattutto non può mancare il prezzemolo. Aggiustiamo di sale e se si vuole aggiungiamo anche un po’ di aceto balsamico. Mescoliamo il tutto ed ecco come cucinare il polpo fresco ad insalata. Per valorizzare la nostra ricetta, possiamo abbinare al polpo un bel grigliato di verdure oppure un purè di patate fatto in casa.

