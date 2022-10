Pranzo o cena, l’insalata non deve mai mancare! Leggera e colorata, rinfresca il palato dopo ogni pasto. L’insalata oltre ad essere un ottimo accompagnamento, può rappresentare anche un piatto unico soddisfacente. Possiamo divertirci creando nuove combinazioni, in questo modo possiamo donare personalità anche ad un piatto solitamente monotono. Esistono tre modi segreti per preparare un’ottima ed originale insalata. Non solo pomodorini e lattuga, ma un piatto nuovo, realizzato con tanti altri ingredienti. Ecco tre ricette ideali per colorare ed arricchire la vostra tavola.

Tre modi segreti per preparare un’ottima ed originale insalata

Stupiamo i nostri ospiti con queste tre insalate sfiziose e salutari.

Fagioli allo yogurt

Mescolare 100 g di ceci con altrettanti fagioli neri e rossi secchi. Coprire con acqua e lasciare a bagno per una notte. Portare a bollore l’acqua e cuocere per 45 minuti. In una padella rosolare 2 cipolle, con 2 cucchiaini di cumino e uno di coriandolo. Aggiungere 420 g di mais, 2 pomodori a pezzi e anche 80 ml di limone. Spremere un cetriolo e unirlo alla yogurt magro. Mettere i fagioli in un piatto di portata e infine aggiungere la salsa.

Rucola e agrumi con miele

Togliere le pellicine da 1 pompelmo, 2 pompelmini rosa e 4 arance. Tagliare le fette a striscioline. Tagliare la frutta su un piatto in modo da salvare il succo. Mettere la frutta in una terrina con 1 cipolla rossa e 10 g di coriandolo fresco. Aggiungere 2 cucchiai di miele e 80 ml di aceto di lampone oltre al succo messo da parte. Servire su un letto di rucola.

Zucca arrostita con cipolla e rucola

Riscaldare il forno a 180°. Tagliare a cubetti 800 g di zucca e affettare 2 cipolle rosse. Rivestire una teglia con carta da forno, aggiungere anche le verdure, l’aglio e ungere leggermente. Fare cuocere per circa 30 minuti. Spezzettare 150 g di rucola. Servite caldo con 1 cucchiaio di aceto balsamico.

Verdure grigliate

Tagliare a fettine sottili 2 kg di verdura mista. Aggiungere 2 cucchiai di olio d’oliva e anche 4 spicchi di aglio. Mettere in una griglia e spruzzarle con olio spray. Cuocere le verdure separatamente, in quanto ognuna di esse richiede tempi diversi. Cuocere 15 minuti in forno a 180°. Aggiungere poi 300 g di spinaci in un piatto, mettere sopra le verdure e aggiungere aceto balsamico e peperoncino.

Lettura consigliata

Questa insalata con fagioli borlotti o cannellini potrebbe agire sul colesterolo