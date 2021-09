Per alcune piante, o alberi da frutto, settembre è un mese di passaggio. È in questo periodo che, infatti, si raccolgono i frutti dei raccolti estivi e si seminano le piante per l’inverno.

Ciò che non si ferma mai è l’instancabile lavoro di parassiti, funghi e batteri che infestano senza pietà orti e giardini.

In questo articolo, vedremo infatti come fare attenzione a questi parassiti che a settembre rischiano di danneggiare il nostro orto.

Raccolto e trapianti

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per quanto riguarda la raccolta di frutta, ortaggi ed erbe aromatiche, settembre è un mese davvero molto ricco. Tra questi troviamo pomodori e zucchine, che dopo esser cresciute sotto il caldo sole dell’estate, ora sono pronte per essere gustate.

Anche il comparto della frutta è molto ricco e variegato. Troviamo infatti i primi fichi, l’uva, le mele, le pere ed alcuni frutti di bosco. Di questi ultimi, abbiamo visto che oltre a stimolare il sistema immunitario, sono anche antitumorali e cardioprotettori.

Per quanto riguarda, invece, le erbe aromatiche possiamo già raccogliere la menta, il prezzemolo e l’origano.

Settembre è perfetto anche per iniziare dei trapianti, poiché il terreno è caldo ed idratato al punto giusto. Infatti, ecco cosa trapiantare tra agosto e settembre per avere un orto ricco e prosperoso.

Sarà possibile trapiantare finocchi, cavoli, carote, porri, radicchio e tanto altro.

Facciamo però attenzione a questi parassiti che a settembre rischiano di danneggiare il nostro orto

Come abbiamo già accennato, questo periodo è prolifico per la maggior parte dei funghi e dei parassiti nell’orto. La loro attività è favorita sicuramente dalle temperature più basse e da un’umidità superiore alla media.

Una delle malattie fungine più spietate in questo periodo è la peronospora, che colpisce una grande moltitudine di ortaggi e frutti.

Inoltre abbiamo la bremia, che colpisce principalmente le insalate; e il mal bianco (oidio) che infesta soprattutto le Cucurbitaceae.

Fra i parassiti, invece, i più pericolosi sono gli afidi, che colpiscono numerosi ortaggi e piante come quelle del limone. Tuttavia, pochi sanno che basta 1 solo ingrediente per scacciare afidi e formiche dalle nostre piante di limone.

Fastidiose sono anche le cosiddette mosche della carota e del porro. Si tratta di insetti che depositano le loro uova negli ortaggi e li distruggono dall’interno scavando gallerie.

Il danno è praticamente irreversibile e non si può fare altro se non rimuovere gli ortaggi colpiti.

In caso di infestazione avanzata, rimedi naturali come l’olio di neem risultano insufficienti e bisogna varare verso insetticidi più specifici.