Negli ultimi anni ci stiamo avvicinando ad un’alimentazione più sana e variegata. Abbiamo iniziato a ridurre le porzioni di carne e preferiamo assaporare al meglio la verdura.

Siamo alla ricerca di piatti sempre prelibati che non ci facciano rinunciare al gusto.

Conosciamo il trucco geniale per cuocere perfettamente le melanzane in 5 minuti . Ma come comportarci se dobbiamo preparare un piatto composto principalmente di verdure?

Come possiamo stupire magnificamente anche i nostri ospiti più esigenti? Magari senza dimenticarci dei nostri amici vegani o vegetariani?

La buona notizia è che potremo sostituire la carne con qualcosa che ha un sapore altrettanto delizioso. Che stupirà tutti i nostri ospiti e che ci farà fare un figurone.

Questo irresistibile contorno di verdure renderà indimenticabile qualsiasi pasto

Quando cuciniamo vogliamo fare sempre bella figura. Ci piace stupire i nostri ospiti e scoprire nuove ricette.

Ma se pensiamo ad un piatto tipicamente autunnale, pensiamo alla ratatouille.

Ma se pensiamo ad un piatto tipicamente autunnale, pensiamo alla ratatouille.

La ratatouille è un classico piatto vegetariano ricco di sapori. Rende delizioso un piatto principale o un contorno straordinario.

La chiave per una ratatouille perfetta è avere verdure affettate uniformemente per una consistenza sorprendente. Come renderla però unica e speciale? Ci basterà fare una ratatouille al pesto. Questo irresistibile contorno di verdure renderà indimenticabile qualsiasi pasto. Potremo accompagnarla con della carne o abbinarla a del riso. In ogni caso lascerà tutti a bocca aperta.

Cosa ci serve

4 pomodori grandi 1 testa d’aglio, punta tagliata per esporre i chiodi di garofano melanzane grandi, 2 zucchine, 2 peperoni rossi a cui toglieremo i semi, 2 2 grandi patate intere pre-bollite per 5-10 minuti 1 carota molto grande 7 cucchiai di concentrato di pomodoro 1 cucchiaino di sale 1 cucchiaio di paprika e 1 di cumino macinato Pepe nero q.00 Sale Pesto pronto

Come procedere

Iniziamo preriscaldando il forno a 210 C. Copriamo il bulbo d’aglio in un foglio e posizioniamo il sacchetto su una teglia o una tortiera non unta.

Arrostiamo l’aglio per circa 45-50 minuti. In un robot da cucina, uniremo poi metà delle noci, il succo di limone, aglio, sale, pepe.

Riduciamo la temperatura del forno a 190 C. E affettiamo tutte le verdure usando un coltello affilato.

Mescoliamo il concentrato di pomodoro e la pasta d’aglio arrostita e allarghiamola su una teglia da forno. Versiamo il sale marino, pepe nero, cumino, paprika e metà dell’origano.

A questo punto mettiamo le verdure a fette in un anello a spirale. Ricordiamoci di alternare i colori. Creeremo un bellissimo motivo colorato grazie alle verdure.

Una volta che tutte le verdure saranno state utilizzate e la teglia sarà piena, aggiungiamo ancora un po’ di pepe nero e sale a piacere. Infine, andremo a coprirle con il pesto.

Facciamo in modo che si sparga un po’ tra le fette.

Infine, ricordiamoci di coprire il tutto con uno strato di carta forno e posizionare sulla griglia del forno.

A questo punto dovremo cuocere la nostra ratatouille per 1 ora.

Una volta tolta dal forno la ratatouille, bisognerà farla raffreddare per circa 10 minuti prima di servire.

Ultimo consiglio. Serviamola con alcune fette di avocado. L’abbinamento ci stupirà magnificamente.

Ecco come stupire tutti con un piatto semplice ma gustoso. I nostri invitati si leccheranno i baffi.

