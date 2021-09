Settembre è arrivato e porta con sé una nuova stagione. La nostra alimentazione cambia e torniamo ad essere più attenti alla nostra dieta.

Vogliamo tornare a mangiare molte più verdure. Facendo il pieno delle loro proprietà nutritive.

Questo squisito ortaggio, perfetto per fare scorta di ferro, impreziosirà la nostra tavola anche d’inverno.

Ma se parliamo di insalata, sappiamo come coltivarla anche in balcone?

Scopriremo come coltivarla in modo semplice ed efficace. E riusciremo a beneficiare della nostra insalata per tutto l’autunno.

Per coltivare l’insalata senza fatica anche in balcone bastano solo questi 4 trucchetti

A molti di noi piace mangiare bene e in modo sano. L’alimentazione ci aiuta a vivere meglio e siamo attenti a mangiare le giuste quantità di cibo.

Conosciamo da poco il trucco geniale per cuocere perfettamente le melanzane in 5 minuti. Ma se pensiamo all’insalata, sappiamo come farla crescere al meglio?

L’insalata è da sempre un piatto che arricchisce le nostre tavole. Spopola in estate per la sua facilità nel comprendere più ingredienti.

Ma torna d’autunno per aiutarci ad affrontare l’inverno.

Pochi sanno che in questo periodo è consigliabile seminare l’indivia. Questa insalata è conosciuta per la sua straordinaria croccantezza. Ed è fonte di vitamina A e ci dona ferro e calcio.

È consigliabile assaporarla cruda per poter fare il pieno di vitamine e sali minerali.

Ma se preferiamo possiamo anche cucinarla in padella. È squisita saltata insieme alla pancetta. O gratinata con il pangrattato.

Come possiamo però garantirci un rigoglioso ed abbondante raccolto? Abbiamo bisogno di un terreno particolare?

Dobbiamo utilizzare particolari tecniche?

Scopriremo che per coltivare l’insalata senza fatica anche in balcone bastano solo questi 4 trucchetti.

Leggiamoli insieme.

I 4 trucchetti

Se vogliamo avventurarci nella coltura da terrazzo, scopriremo che questa tecnica ci divertirà. E ci darà molte soddisfazioni. E anche per molti mesi.

Nel caso dell’indivia ci basteranno solo 4 trucchetti per coltivarla al meglio.

Iniziamo procurandoci un vaso da fiori rettangolare. Qui, andremo a seminare 5 piantine della nostra insalata.

Ci basterà utilizzare un terriccio universale e annaffiare regolarmente il terreno. Attenzione però a non far ristagnare l’acqua.

Dovremo sistemare il nostro vaso in un angolo illuminato dal sole. Ma che garantisca anche dell’ombra all’indivia.

Questa pianta resiste perfettamente al freddo. Ma facciamo attenzione alle gelate. Posizioniamo il nostro vaso in un angolo sicuro nelle notti più fredde dell’inverno.

Grazie a questi 4 pratici consigli vedremo ben presto crescere la nostra insalata. E non dovremo far altro che raccogliere il cespo tagliandolo raso terra.

Ecco come coltivare facilmente l’indivia anche in balcone. Finalmente potremo assaporare al meglio la nostra insalata.

