Questa spiaggia eletta la più bella d’Italia nel 2009 ha sabbie bianche e un mare verde-azzurro dove fare immersioni e altro

Alzarsi presto la mattina per accudire i figli o semplicemente per andare in ufficio o a scuola non è molto piacevole. Si attende sempre il fine settimana per rilassarsi un po’ e rinnovare le energie consumate da una vita impegnata e frenetica. Si può scegliere di restare a casa, cucinare e guardare un film accoccolati sul divano. Altrimenti si può programmare una gita fuori porta e visitare qualche bel borgo in Italia. Un’altra idea è quella di passeggiare per la città, concedendosi un aperitivo con gli amici e un po’ di shopping.

Avvicinandosi l’estate, però, le temperature sono più miti e si ha voglia di mare. L’Italia vanta molte località affacciate sul mare dove poter trascorrere giorni tranquilli ma anche divertenti. Una tra le più frequentate si trova sull’Adriatico ed è Riccione. Ogni Regione italiana, tranne alcune, potrebbe regalare vacanze al mare indimenticabili in posti da sogno che non fanno rimpiangere Caraibi o Maldive. Ora ne scopriremo uno.

Un lido tra i più belli d’Italia

Una Regione molto gettonata per le vacanze è la Sardegna. Ha una storia molto antica alle spalle, testimoniata da resti di rara bellezza. Per trascorrere dei giorni di relax quest’isola è davvero un sogno. Tra le tante spiagge scopriamo Berchida, vicino Nuoro. Il litorale dove si trova si distingue per le sabbie bianche, che fanno da contrasto quasi abbagliante con il mare verde-azzurro. Questa spiaggia, eletta la più bella d’Italia qualche anno fa, è incantevole. Si può prendere il sole, fare un bagno o una nuotata, ma anche praticare qualche sport acquatico o fare immersioni.

Berchida sorprende anche per la natura incontaminata che la circonda. Chi ama andare in mountain bike può percorrere un sentiero di qualche km partendo proprio dalla spiaggia e poi attraversando la natura e il litorale. Chi ama invece il trekking, può seguire diversi sentieri di varia difficoltà fino ad arrivare ad un antico insediamento nuragico e poi ammirare dall’alto Berchida e il suo mare, magari al tramonto.

Questa spiaggia eletta la più bella d’Italia nel 2009 ha sabbie bianche e un mare verde-azzurro dove fare immersioni e altro

Un’altra opportunità di svago, in solitaria o con gli amici, è davvero rilassante. Consiste nel noleggiare una canoa e percorrere il Rio Berchida. Ai lati è possibile ammirare piante e specie animali. Se si è fortunati si possono ammirare dei fenicotteri che riposano in qualche stagno.

Fare una vacanza in Sardegna dovrebbe includere l’assaggio di qualche pietanza tipica. Tra i cibi sardi più famosi abbiamo il pane carasau, il porcellino, salumi e formaggi, culurgiones e seadas. Tra i vini si può sorseggiare il Cannonau. Alla fine del pasto sarà piacevole un po’ di liquore al mirto.

