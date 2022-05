Mare e spiagge e tanto divertimento per giovani e famiglie in questa meta dove mangiare la regina del cibo da strada

Nel programmare una vacanza in Italia di solito si tengono in considerazione molti elementi. C’è chi preferisce la tranquillità di un borgo, chi città grandi e ricche di storia, chi luoghi dove fare trekking o sport di vario tipo. Se si viaggia in coppia o con bambini le esigenze sono diverse e bisogna tenerne conto. Per fortuna ci sono in Italia tante belle località che possono accontentare un po’ tutti. Già in primavera inoltrata e non solo in piena estate, attraggono posti di mare.

Fare lunghe passeggiate a piedi o in bici, sorseggiare un caffè in un locale all’aperto oppure portare i bambini in un parco giochi sono attività rilassanti e piacevoli. Se le uniamo alla possibilità di visitare gallerie d’arte o castelli, otterremo la descrizione di una delle mete preferite da tanti giovani ma anche dalle famiglie. Questo luogo si trova nella riviera romagnola e assicura anche tanto divertimento di notte in discoteca.

Mare e tanto altro

Sono molte le località che si trovano lungo la riviera romagnola. Tra le più famose abbiamo Rimini, Cesenatico e Cattolica. A queste possiamo aggiungere Riccione. Prima inglobata nel comune di Rimini, dal 1990 si fregia del titolo di città. La storia è antichissima, ma il periodo più importante e fiorente si ha nel Medioevo. A testimonianza di ciò. si trova nel suo territorio il castello degli Agolanti, famiglia fiorentina legata ai Malatesta di Rimini. In origine aveva quattro torrioni e un ponte levatoio. Il Comune di Riccione ha operato una grande ristrutturazione su ciò che era rimasto, rendendolo adatto a vari eventi.

Riccione attrae soprattutto per le sue spiagge e il mare, ma anche per un bel parco acquatico in cui specialmente i bambini trovano scivoli di vario tipo. Molto bello e affascinante il parco marino dove vedere le evoluzioni dei delfini.

Chi ama lo shopping a Riccione può farlo camminando per le sue vie, soprattutto lungo il viale Ceccarini. Qui i turisti trovano molti negozi, ma anche locali con musica dal vivo e ristoranti. Se si vuol trascorrere qualche ora in modo diverso, Villa Franceschi ospita esposizioni pittoriche di grandi maestri italiani. Il cibo è una componente essenziale da non trascurare e a Riccione sono molti quelli tipici. Pensiamo ai passatelli e ai cappelletti e anche ai salumi.

Se vogliamo, però, assaporare la regina del cibo da strada, basterà fermarci in un chioschetto e ordinare una piadina. In varie parti della Romagna cambia di spessore, ma gli ingredienti base sono farina, acqua e strutto. Ci possono essere alcune varianti, eppure è sempre ottima. Si può gustare farcita con salumi e formaggi, come lo squacquerone. Ottima anche con le verdure.

Mare e spiagge e tanto divertimento, quindi, attendono famiglie con bambini ma anche giovani in questa bella località affacciata sul Mare Adriatico.

