Con l’arrivo della primavera cresce il desiderio di fare delle gite fuori porta, magari in posti tranquilli, anche con la famiglia. In Italia ci sono tanti luoghi che soddisfano questi requisiti, al mare, in montagna o presso laghi e fiumi. Scopriamone alcuni.

La costa dei trabocchi

Lungo il litorale che va da Ortona a Vasto, in Abruzzo, si possono ammirare i trabocchi. Questi sono delle macchine da pesca fissate su delle palafitte. Sono molto particolari e un’attrazione immancabile per i turisti che visitano uno dei tanti borghi marinari della zona. Tra gli altri a Vasto, in provincia di Chieti, sorge il Castello Caldoresco, con funzione difensiva, che un tempo era collegato alla Torre di Bassano tramite una cinta muraria. Molto bello anche palazzo d’Avalos, col suo giardino, che ospita al suo interno alcuni musei, tra cui quello di arte contemporanea e del costume antico. Nel comune di Vasto sono molto frequentate le belle spiagge comprese nella riserva naturale Punta Aderci. Uno dei piatti tipici abruzzesi, da mangiare magari su un trabocco, è quello degli arrosticini. Buoni anche i secondi a base di pesce.

Un lago incantevole e altri posti vicino Trento

Un posto incantevole dove andare anche con la famiglia è il Lago di Molveno. Eletto il più bello e pulito d’Italia nel 2021, si trova a pochi chilometri da Trento e riflette la bellezza delle Dolomiti. Si possono praticare molti sport in riva al lago, ma è anche possibile un giro in canoa, pedalò o in barca. Nei pressi del lago si può visitare il Parco faunistico di Spormaggiore con animali come l’orso bruno, le linci, gufi reali, volpi e lupi. Sempre vicino Trento si potrebbe visitare uno dei borghi più belli d’Italia, Rango. Famoso per i suoi mercatini di Natale, anche in altri mesi si possono apprezzare le case antiche con le strette vie con androni, corti e il Museo della scuola.

Per un weekend rilassante ecco 3 proposte al mare, al lago e sul fiume tra borghi e buon cibo spendendo pochi soldi

In provincia di Venezia, mare e spiagge sono l’attrattiva di Bibione in estate. Si possono anche fare delle attività come il cicloturismo e la crociera dei casoni. Oltre ad ammirare la flora e la fauna della foce del fiume Tagliamento, è possibile vedere i casoni, delle capannine in legno in cui dimoravano per molti mesi i pescatori. All’esterno vi era un focolare di pietra mentre l’interno era arredato con pochi elementi. Un piccolo attracco per le imbarcazioni completa la struttura. Ancora adesso possono essere ammirati e alcuni fungono da seconde case. Prodotto tipico della zona è l’asparago bianco, da gustare nei locali ma anche nelle sagre primaverili.

Per un weekend rilassante, quindi, una di queste mete può essere l’ideale.

