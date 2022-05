Uno degli impegni casalinghi che richiede più tempo è lavare i vestiti sporchi. Purtroppo non basta rovesciare il contenuto del cesto dello sporco nella lavatrice per avere un bucato perfetto. Dividere i colorati dai bianchi è fondamentale per non rischiare di stingere o macchiare i vestiti. Poi bisogna fare molta attenzione ai tessuti delicati, a non spaiare i calzini e ad eliminare i germi, etc.

Per avere un bucato profumato e igienizzato è normale affidarsi a detergenti specifici, in special modo per la lavatrice. Oltre al detersivo, l’unico modo per nutrire le fibre e avere vestiti morbidi è usare l’ammorbidente. Questo prodotto è presente normalmente in qualsiasi casa e viene utilizzato ad ogni lavaggio. Ma siamo sicuri di sapere quando e come dobbiamo usarlo? In che quantità e in quale scomparto andrà versato?

Sembrerà incredibile, ma abbiamo sempre sbagliato a usare l’ammorbidente e oggi scopriremo perché e come rimediare. Qualsiasi dubbio fosse sorto finora nell’utilizzo dell’ammorbidente, svanirà dopo la lettura di questo articolo. Finalmente scopriremo perché finora qualcosa non aveva funzionato nel nostro bucato.

Incredibile ma abbiamo sempre sbagliato a usare l’ammorbidente ed ecco come si dovrebbe mettere in lavatrice per un bucato morbido e profumato

Il funzionamento della lavatrice dipende molto dal modello e dalla tipologia che abbiamo acquistato. Solitamente la vaschetta dove s’inserisce il detersivo è suddivisa in tre compartimenti. Uno di questi è deputato all’ammorbidente ed è normalmente contraddistinto da un fiore. Tuttavia, come abbiamo detto, ogni lavatrice può avere opzioni differenti. Per questo si consiglia di consultare il foglietto informativo.

Se decidiamo di mettere l’ammorbidente prima dell’avvio della macchina, questo si andrà a legare al detersivo durante il lavaggio. Ecco perché molte macchine danno l’opportunità d’inserirlo prima del risciacquo. Così facendo si massimizzano gli effetti.

È importante utilizzare anche la giusta quantità senza diluirla con acqua o altri detergenti. Nel versare l’ammorbidente concentrato è importante non superare i 55 ml a carico pieno. Contrariamente, un risciacquo non sarà sufficiente e farne un altro significa spendere più soldi. Inoltre, un eccesso di ammorbidente può otturare e rovinare i meccanismi della lavatrice.

Con quali capi va utilizzato l’ammorbidente

Ci sono capi con i quali l’uso dell’ammorbidente è sconsigliato. Infatti ci sono tessuti che non supportano questo prodotto e potrebbero rovinarsi. L’ammorbidente ha il compito di levigare le fibre per renderle più morbide. Quest’azione, però, non va d’accordo con microfibra, vestiti in spugna, ma anche lana e tessuti naturali per i quali è meglio utilizzare prodotti specifici. Anche con cappotti e piumini potrebbe creare una patina che incolla le piume. Anche i costumi da bagno non devono mai essere lavati con l’ammorbidente perché attirerebbe l’umidità facendoli puzzare.

