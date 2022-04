Il continuo flusso turistico nella nostra Italia è giustificato da migliaia di motivi. Il nostro Paese, infatti, racchiude innumerevoli tesori paesaggistici, d’arte, architettonici, senza dimenticare siti archeologici unici al Mondo o i manufatti artigianali di pregio o la cucina. Non solo, quindi, attraggono grandi e famose città, ma anche località più defilate ma rese sempre più famose grazie al passaparola o a fiere nazionali e internazionali. A tutto ciò si aggiungono anche competizioni che hanno come finalità quella di valorizzare tanti piccoli centri in cui sembra che il tempo scorra più lentamente.

Come ogni anno ogni Regione italiana ha eletto i più bei borghi e tra questi, alla fine, il concorso Il borgo dei borghi 2022 è stato vinto da Soave. Questo borgo veneto si trova in provincia di Verona, città legata alla storia shakespeariana di Romeo e Giulietta. A dispetto di ciò che facilmente si è portati a dedurre, il nome non si deve a un aggettivo. In latino gli Svevi di origine germanica, che si erano stanziati in quelle zone, venivano chiamati Suebi, da cui poi il toponimo Soave.

Ecco il borgo più bello d’Italia del 2022 col suo castello medievale e l’ottimo vino dove trascorrere una vacanza rilassante

Il primo insediamento risale all’epoca romana, lungo l’antica via Postumia. In seguito, furono gli Svevi a fondare il nucleo originario del borgo medievale. Le mura che lo cingono si devono a Cansignorio della Scala e presentano tre porte, Verona, Aquila e porta Vicentina. A Cansignorio si deve anche la costruzione del palazzo di Giustizia, dal tetto a spiovente e merlatura sovrastante. Camminando per le vie di Soave si possono inoltre ammirare il Santuario della Bassanella, il Duomo e la Chiesa Santa Maria di Monte Santo.

Ciò che attira il visitatore è soprattutto il castello medievale sul monte Tenda. La torre sorge sulle rovine di una rocca antecedente. Le mura racchiudono tre cortili. Nel primo vi è un ponte levatoio e resti di un’antica chiesetta. Attraversando gli altri due si arriva a visitare delle sale in cui si trovano alcuni affreschi raffiguranti Cangrande e Cansignorio della Scala ma anche Dante Alighieri, probabile ospite del castello. La vista dalla fortezza è davvero mozzafiato.

A Soave si possono anche fare passeggiate a cavallo nella natura, tra vigneti e boschi oppure in carrozza. A proposito di vigneti, un giro in questo borgo dovrebbe completarsi con una degustazione presso le cantine del territorio. L’eccellenza si esprime soprattutto tramite i vini bianchi denominati Soave Doc, Soave Classico, Soave Superiore Docg e Recioto di Soave Docg.

Ecco il borgo più bello d’Italia del 2022, quindi, con le sue bellezze ricche di storia e il suo ottimo vino.

