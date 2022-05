Quando pensiamo al bel tempo, il nostro pensiero non può che portarci alla natura. In particolare, visualizzeremo l’immagine di tanti fiori colorati e odorosi. Una visione che non possiamo non desiderare anche per gli spazi esterni della nostra abitazione, così da goderne ogni qualvolta vi trascorreremo del tempo.

Ovviamente, per attuare questo progetto, sarà necessario seminare o trapiantare piante dall’abbondante fioritura. È il caso di una pianta resistente a caldo e freddo che produce una nuvola di fiori o un profumato alberello coloratissimo. Per avere però giardino e balcone colmi di meravigliosi fiori in estate, potremmo scegliere un’ulteriore pianta davvero particolare.

Una pianta speciale

Profumano di salvia e lavanda i delicati fiori di questa pianta davvero poco nota e che potrebbe cambiare totalmente l’aspetto dei vari spazi esterni. Si tratta di una pianta arbustiva perenne costellata da vari fusti carichi di fogliame.

Come già accennato, i suoi fiori sono di colore lilla e raccolti in spighe. Si riversano dalla pianta in modo elegante e suggestivo. Sono dotati di un aroma davvero piacevole, il medesimo odore che sprigionano anche le sue foglie verde-grigio strofinandole. Questa pianta super decorativa dall’origine asiatica si chiama Perovskia atriplicifolia ed è anche detta salvia russa.

Profumano di salvia e lavanda i delicati fiori lilla di questa pianta che d’estate rende balconi e giardini letteralmente incantevoli

La salvia russa si può coltivare in piena terra o in vaso. Se ne può piantare un unico esemplare o più esemplari ravvicinati. Il periodo della messa a dimora è la primavera, mentre la sua fioritura è tipicamente estiva e può proseguire anche durante l’autunno. Non ha particolari preferenze per quanto riguarda il tipo di terreno, ma sarà importante renderlo drenato. Infatti, le sue radici alquanto estese, potrebbero risentire particolarmente dei ristagni d’acqua.

Un grande vantaggio di questa pianta è la sua resistenza alle temperature sia alte che basse. La posizione ideale per avere il massimo della fioritura sarà quella pienamente soleggiata e riparata dai venti. È facile da curare, basti già considerare che richiede pochissime annaffiature. Solo quando il terreno è secco, e soprattutto se appena impiantata, richiede un po’ d’acqua in più. Durante la stagione fredda invece non va annaffiata. Sarà bene, invece, fornirle uno strato di pacciamatura organica per proteggerla al meglio. Sempre durante l’inverno, bisognerà potare i rami e disfarsi di quelli secchi così da favorire la nascita di quelli nuovi e giovani.

Nel caso ambissimo a ottenere più esemplari, potremmo riprodurla tramite talea. La salvia russa, insomma, è davvero una meraviglia della natura e ci abbaglierà con la sua bellezza. Il tutto chiedendo solo poche e piccole attenzioni.

