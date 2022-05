Oltre ai soliti primi, secondi e dessert, a volte è bene imparare come preparare un rapido spuntino che possa essere adatto in varie situazioni. Oggi conosceremo proprio una preparazione che va bene come merenda, come antipasto goloso o come portata per un delizioso brunch. Questa ricetta per uno spuntino salato è una rielaborazione di un classico della colazione anglosassone, a cui aggiungeremo degli ingredienti italianissimi. Andiamo dunque a conoscere questa semplice, ma ottima preparazione.

Ingredienti

Oggi prepariamo dei pancake salati al pesto e burrata per creare uno spuntino nutriente che siamo sicuri tutti apprezzeranno. Per cucinarne per quattro persone avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

1 bustina di lievito in polvere:

un barattolo di pesto alla genovese;

150 ml di latte;

125 g di farina;

2 uova;

1 burrata.

Possiamo notare che sono tutti ingredienti di facile reperibilità. Noi qui indichiamo di acquistare un barattolo di pesto pronto, ma ovviamente sarebbe meglio se lo preparassimo in casa. Questo garantirebbe un gusto ancora più autentico ai nostri pancake quindi, se abbiamo voglia, proviamo a cimentarci nella sua preparazione.

Per quanto riguarda la burrata, invece, cerchiamo di acquistarne una di alta qualità per valorizzare al massimo l’incontro di gusti con il pesto ed i pancake.

Questa ricetta per uno spuntino salato farà impazzire i commensali con un’esplosione di golosità

La nostra preparazione è davvero molto semplice e veloce. Ci aspettano circa cinque minuti di preparazione e meno di 10 per la cottura, quindi è perfetta anche per una merenda bella golosa.

Iniziamo prendendo una ciotola. Qui aggiungiamo la farina, il lievito, le uova e il latte. Mescoliamo bene e sbattiamo un po’ con una frusta.

Ora prendiamo una padella e facciamola scaldare. Aggiungiamo un filo d’olio d’oliva e cuociamo un piccolo mestolo del composto preparato poco prima. Appena inizia a solidificarsi aggiungiamo un cucchiaio di pesto al centro e un po’ di burrata.

Aggiungiamo un po’ di impasto sopra la burrata e poi giriamo rapidamente. In questo modo burrata e pesto entreranno bene nell’impasto del pancake. In alternativa, possiamo mettere la burrata sul pancake solo quando impiattiamo. La scelta sta a noi, a seconda di come la preferiamo.

Ripetiamo quest’operazione fino a finire tutto l’impasto. Se la padella è abbastanza grande possiamo cuocerne parecchi tutti insieme e dopo pochi minuti saranno pronti per essere serviti.

