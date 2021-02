Dagli antipasti ai primi piatti, ecco la ricetta del pesto alternativo al basilico per condire pasta e tartine. Al posto del classico pesto alla genovese, infatti, gli stuzzichini si possono farcire e la pasta si può condire utilizzando come base, e quindi come materia prima, non il basilico ma la lattuga fresca. Da unire, in particolare, alle mandorle, all’olio extravergine d’oliva e a un mix di aromi.

Nel dettaglio, supponendo di preparare il pesto con 200 grammi di lattuga, servono due cucchiai di olio extravergine d’oliva, 50 grammi di mandorle e due cucchiai di succo di un limone biologico. Nonché uno spicchio d’aglio tritato, e un pizzico di sale e di pepe.

Per la preparazione del pesto, la prima cosa da fare, è quella di tostare le mandorle in padella, oppure nel forno statico. Mentre la lattuga, pulita e lavata, prima si taglia a listarelle. E poi si asciuga per bene tamponandola con la carta da cucina.

A questo punto, tutti gli ingredienti si possono mettere nel mortaio al fine di ottenere il pesto. Oppure, in alternativa, si può utilizzare pure un mixer frullando a intermittenza. E questo perché, al fine di ottenere per il pesto la giusta consistenza, potrebbe essere necessaria l’aggiunta di due cucchiai di acqua fredda.

Con il mortaio il pesto ottenuto tenderà ad essere chiaramente più granuloso. Ma non meno buono rispetto alla lavorazione con il frullatore a immersione. Inoltre, se le mandorle non sono disponibili, il pesto di lattuga sarà altrettanto buono sostituendolo con le noci. Oppure con i pinoli. La lattuga, infine, è in verità solo una delle tante verdure che sono alternative al basilico per la preparazione del pesto. Per esempio, si può preparare pure il pesto fatto in casa con le foglie di sedano così come viene spiegato in questo articolo.