Quando le temperature salgono, certamente ci sentiamo abbastanza provati. Verso l’ora di pranzo, la sola idea di accendere il forno o i fornelli ci va venire ancora più caldo. L’ideale in questo periodo sono infatti i piatti freddi, che infondono gusto ma anche sollievo dalla calura. Sono inoltre molto veloci da preparare, poiché non si devono aspettare le tempistiche della cottura. Questo può essere molto utile quando rientriamo a casa dal lavoro, per la pausa pranzo, e abbiamo poco tempo per stare a tavola. I piatti freddi, inoltre, possono essere preparati con ingredienti naturali a basso impatto calorico. E quindi essere anche ideali per farci mantenere la linea, in vista delle vacanze estive e della prova costume.

In particolare, questo piatto freddo con il pomodoro e l’origano è molto leggero, veloce e non ci creerà la tipica sonnolenza dopo pasto. Pomodoro e origano sono due ingredienti che ci fanno subito pensare alla pizza. Un piatto certamente molto amato ma che, a volte, presenta dei problemi di lievitazione che inducono in noi sonnolenza. Noi vogliamo utilizzare i due tipici ingredienti della pizza, ma proporli nel contesto della preparazione di un piatto freddo. Si tratta di un’insalata di pomodori, origano e noci. Per prepararla avremo bisogno di:

4 pomodori;

5 gherigli di noci;

una manciata di origano;

sale q.b.;

pepe q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.

Questo piatto freddo con il pomodoro e l’origano si prepara in 5 minuti e non da sonnolenza dopo pranzo

Per preparare l’insalata, prendiamo i pomodori e laviamoli per bene sotto il getto di acqua fredda corrente del rubinetto. Tamponiamoli con un canovaccio pulito per asciugarli e tagliamoli a fette con un coltello. Mettiamoli in un’insalatiera o in un piatto fondo e aggiungiamo le noci. Proseguiamo aggiungendo un pizzico di sale, uno di pepe e l’origano. Irroriamo con l’olio di oliva, mescoliamo con una forchetta e gustiamo.

In 5 minuti avremo preparato un gustoso piatto freddo, da accompagnare a un sano e rinfrescante bicchiere di acqua minerale naturale. Eventualmente, al condimento potremo aggiungere anche una goccia di aceto balsamico. Possiamo inoltre variare aggiungendo a pomodori e origano altri ingredienti che possono ricordarci il profumo della pizza. Come, ad esempio, olive nere o tocchetti di mozzarella tagliata a dadini.

Lettura consigliata

Non tutti conoscono il semplice trucco che rende l’impasto perfetto e la torta soffice come una nuvola