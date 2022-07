Molte persone pensano che stare a dieta significhi dover rinunciare a tante cose buone. Tra queste ci sono sicuramente, nella convinzione delle persone, i formaggi. Troppo grassi per poterli mangiare in un’alimentazione che deve essere più sana. Questo è sicuramente vero in parte, e molti nutrizionisti potrebbero di norma consigliare di diminuire il consumo di formaggi stagionati. Quante volte capita di andare dal medico per una visita e sentirsi ripetere di non mangiare questi cibi? Evitare i formaggi stagionati e i salumi. Ma alcuni tipi di formaggi non solo sono indicati per le diete, ma potrebbero addirittura essere consigliati.

Tra questi c’è sicuramente la feta. Moltissime persone conoscono ormai questo formaggio greco, friabile e non troppo duro. Rinomato per il suo gusto particolarmente salato, è fatto di norma con latte di pecora e viene citato perfino da Omero nell’Odissea. Ha degli ottimi valori nutrizionali e di norma si serve freddo nelle insalate, oppure cotto alla griglia o utilizzato come farcitura. Questa ricetta calda light veloce con la feta però cambia un po’ le carte in tavola. Molti, infatti, trovano questo formaggio troppo salato da mangiare. Ebbene, con un semplice accorgimento che ne stempera il sapore, diventerà un secondo piatto gustosissimo. Questi gli ingredienti:

3 cucchiai di burro fuso;

200 g di feta;

2 fogli di pasta sfoglia sottile;

timo q.b.;

1 cucchiaio di semi di sesamo;

miele q.b.;

insalata in foglie per servire.

Questa ricetta calda light veloce con la feta la rende meno salata ed è perfetta durante la dieta

Il procedimento è davvero semplicissimo. Tagliare la feta in rettangoli da 100 g l’uno di circa 15 cm di base. Cospargere un lato della pasta sfoglia con un filo di burro fuso e timo. Con un pennello da cucina, spennellare il pezzo di formaggio col burro fuso. Posizionare in basso uno dei panetti di formaggio e spolverare a piacere col timo. Partendo dal basso, “impacchettare” la feta con la pasta sfoglia aiutandosi col burro per far aderire bene il formaggio. Una volta chiuso il pacchetto, spennellare con burro e timo.

Mettere i due fagottini sulla carta forno e spolverare con i semi di sesamo a piacere. Cuocere in forno a 180 gradi per circa 25 o 30 minuti, finché la sfoglia non è ben dorata. Servire su un letto di insalata in foglie e condire con il miele a piacere. Questo tipo di servizio alleggerirà il sapore salato della feta e la renderà irresistibile. Un piatto caldo ma velocissimo per una cena leggera e gustosa.

Approfondimento

5 ricette facili ed estive per cucinare la feta il gustoso formaggio greco