Solo il nome di questo cibo richiama i pranzi estivi in terrazza, oppure le insalatone da mangiare in spiaggia mentre ci si gode la vista del mare. La feta è un alimento versatile che si può utilizzare in piatti diversi, per accontentare tutti. Ecco allora una selezione di 5 ricette facili ed estive per cucinare la feta il gustoso formaggio greco.

Insalata con fragole e feta

Anche se l’abbinamento all’inizio potrebbe suonare particolare, in realtà questo piatto è davvero una delizia. Si adatta a un aperitivo, ma anche come contorno a una cena. Per prepararlo basteranno pochissimi ingredienti: feta, fragole, pinoli, aceto balsamico e un poco di basilico. Una volta provato questo piatto, non se ne potrà più fare a meno!

Pasta con pomodorini e feta

Quello che d’inverno è il ruolo della classica pastasciutta al pomodoro, deliziosa e adatta a ogni occasione, d’estate sarà ricoperto da questo incredibile piatto. La pasta fredda con feta e pomodorini è infatti velocissima da preparare, ha un ottimo potere saziante e va bene a pranzo come a cena, in un buffet ma anche da sola. Alla base con pomodorini e feta si possono ovviamente aggiungere altri elementi a proprio piacimento.

Cous cous con zucchine e olive taggiasche

Un altro delizioso piatto freddo è questo cous cous con le zucchine e le olive taggiasche. Il cous cous richiede una preparazione di meno di 10 minuti, nell’attesa che assorba l’acqua, ci si può dedicare alle verdure. Si possono usare le zucchine, ma anche le melanzane, i pomodorini e tutte le verdure che si desidera. Una volta pronti, bisogna unire il cous cous, le verdure, la feta e aggiungere le spezie o le erbe che più si gradiscono.

Panino, piadina o pita

Preparare in casa dello Street Food greco è più facile di quanto si pensi. Che si scelga la base confezionata o che si prepari in casa, basterà preparare un ripieno con feta a cubetti, cetrioli, cipolla, pomodori e olive per desiderare di prendere il bis, e poi magari anche il tris di questa delizia.

Insalata greca

Come contorno o come piatto unico, l’insalata greca non stanca mai. Per preparare un’insalata greca da urlo basta unire insalata, pomodoro, cetrioli, cipolle, olive e, naturalmente, Sua Maestà la feta.

Con queste 5 ricette facili ed estive per cucinare la feta il gustoso formaggio greco sicuramente diventerà il cibo preferito di tutti per l’estate, e non ci sarà giorno in cui questo alimento non sarà presente in tavola.