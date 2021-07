La feta è un tipico formaggio greco a pasta semidura, spesso utilizzata nelle insalate. In questo caso ne vedremo una che include l’anguria. L’abbinamento può sembrare strano, ma la verità è che il gusto dolce di quest’ultima si sposa perfettamente con quello della feta. Un sodalizio che, assieme a pochi altri ingredienti, dà vita ad una squisita e fresca insalata estiva tutta da gustare.

Ingredienti per 4 persone

1 anguria baby;

300 g di lattuga;

200 g di feta;

1/2 cipolla di tropea;

sale fino, pepe, olio extravergine di oliva e limone q.b.

Preparazione

Lavare l’insalata, tagliarne le foglie e disporle in un’insalatiera. Tagliare a metà l’anguria e ricavarne delle palline di polpa con l’aiuto di un cucchiaio da gelato. In alternativa, rimuovere semi e buccia e tagliarla a cubetti. Tagliare la cipolla in fette sottili e la feta in cubetti. Versare il tutto nell’insalatiera, quindi condire con sale fino, pepe, limone e olio extravergine di oliva. Mescolare l’insalata per poi servirla sul momento. Ecco come la feta si sposa perfettamente con questo frutto in una freschissima insalata estiva.

Come servire l’insalata di anguria e feta

Come piatto unico, come antipasto o secondo, sia per cena che per pranzo. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

In pochi, ad esempio, sanno che l’anguria si sposa bene anche con il cetriolo e con la menta o la maggiorana: c’è solamente l’imbarazzo della scelta. Ma esistono anche insalate con l’anguria che non richiedono l’utilizzo della feta, come quella con gamberetti e avocado (qui per la ricetta).

Per chi ha voglia di un’insalata alternativa, non solo di verdure, l’anguria è una scelta da prendere in considerazione. Ma se proprio si ha intenzione di sperimentare, allora bisogna assolutamente provare a preparare un’insalata usando i fiori commestibili.