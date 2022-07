Prima di vestirci, la prima cosa che facciamo è creare la mise accostando i vari indumenti di modo da combinarli e abbinarli anche agli accessori. Naturalmente, oltre all’abbigliamento, dovremo indossare anche l’intimo, spesso selezionato casualmente.

In talune circostanze diventa, però, indispensabile sceglierlo meticolosamente e con una certa perizia. Infatti, non di rado capita, tanto più in estate, di indossare indumenti caratterizzati da una certa trasparenza. Ciò rischia di mettere in risalto la nostra biancheria e di farci cadere facilmente nel cattivo gusto e nella volgarità. Dunque per evitarlo, ecco cosa mettere sotto a pantaloni e vestiti trasparenti.

Tessuti trasparenti

Potremmo essere pienamente consapevoli della trasparenza dell’abbigliamento alcune volte, altre no. Infatti, talvolta capita dì rendersi conto di tale effetto solo una volta che lo si indossa. È il caso dei pantaloni bianchi che tendono a essere sempre molto sottili e poco coprenti.

In altri casi, invece, già davanti al tipo di materiale o lavorazione potremmo realizzarlo. Tessuti trasparenti sono il cotone voile, l’organza, il tulle, tipici di abiti eleganti. Non di rado, però, anche altri, quali la seta, la mussola e il georgette. Insomma, sarà meglio prestare attenzione a tutti i tessuti leggeri, al di là della colorazione. Ugualmente anche con un abbigliamento forato, ad esempio, in pizzo o all’uncinetto.

Dunque, sarà buona abitudine provare perbene tutti gli indumenti che potrebbero svelare un po’ troppo e trovare la soluzione giusta al caso. Per trovarla, oltre a provare varie combinazioni, possiamo tenere presente dei consigli preziosi.

Ecco cosa mettere sotto a pantaloni e vestiti trasparenti bianchi, neri o colorati per camuffare l’intimo

Con gli abiti eleganti, assolutamente vietato non essere impeccabili. Tanto più considerando le occasioni formali nelle quali solitamente li si indossa, mostrare la biancheria risulterebbe alquanto kitsch.

Sarà bene, quindi, mettervi sotto qualcosa che si confonda con l’abito senza denudare. Ideale sarà una bella sottoveste leggera di tessuto scivoloso, di modo da non compromettere la vestibilità dell’abito. Più semplice sarà e meno darà nell’occhio. Accortezza importante sceglierla più corta del vestito, lasciarne fuoriuscire l’orlo non è il massimo.

Se l’abito è molto corto, possiamo scegliere in alternativa un body, andrà ugualmente bene. Scegliamo l’una o l’altro color carne oppure del medesimo colore del vestito, in quest’ultimo modo sembrerà esserne parte integrante.

Nel caso dovesse essere solo la parte inferiore della gonna più velata e trasparente, potremo anche indossarvi al di sotto una mini gonna aderente o degli shorts.

In occasioni meno formali, nessuno proibisce di azzardare e indossare un completino intimo in due pezzi. Addirittura anche di un colore a contrasto rispetto all’abito, come fanno molte stelle dello spettacolo.

Esistono, però, delle regole a riguardo, i due pezzi dovranno essere parte del medesimo completo ed essere coprenti. Potremmo, poi, nascondere le spalline del pezzo di sopra nel caso fuoriuscissero dalla scollatura dell’abito.

Per quanto concerne i pantaloni, invece, punteremo su altri capi. Prima di tutto, anche nel caso fossero bianchi, la scelta dovrà ricadere su intimo color carne. È l’unica tonalità che davvero non risalterà e non evidenzierà bordo alcuno.

Possiamo poi puntare su una culotte a vita alta o su un pantaloncino intimo modellante. Due alternative che fanno sembrare più magre e tornano utili anche per gli abiti aderenti.

Lettura consigliata

Potremmo sollevare il décolleté anche senza reggipetto e rassodarlo naturalmente con 6 strategie anti effetto cadente