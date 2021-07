L’estate è il periodo dell’anno in cui abbiamo meno voglia di cucinare. Il caldo ci tiene lontani dai fornelli e molto spesso cerchiamo piatti veloci da preparare e ottimi da portare in spiaggia. E dopo aver imparato come preparare l’insalatona perfetta, oggi noi di Proiezionidiborsa ci concentreremo su un altro must, la pasta fredda. Ma di una davvero speciale e con un ingrediente insospettabile. Questa ricetta a base di anguria è incredibile e non è un dolce.

Gli ingredienti per la pasta fredda con angurie, olive e mozzarella

Per preparare 4 porzioni di pasta fredda con angurie olive e mozzarella ci serviranno:

a) 4 etti di pasta corta;

b) 2 etti di anguria;

c) 120 grammi di mozzarella;

d) 50 grammi di olive senza nocciolo;

e) olio d’oliva;

f) foglie di basilico;

g) sale e pepe.

Scegliamo bene l’anguria. Se è troppo matura rischia di rovinarsi a contatto con la pasta e gli altri condimenti.

Questa ricetta a base di anguria è incredibile e non è un dolce: la preparazione

Iniziamo mettendo sul fornello l’acqua per la pasta. Mentre aspettiamo che inizi a bollire tagliamo l’anguria a cubetti e uniamola, in un contenitore a parte, a olive e mozzarella. Possiamo anche aggiungere un filo d’olio per amalgamare i condimenti.

A questo punto aspettiamo che la pasta sia cotta e scoliamola quando è al dente. Usiamo ancora l’olio per farla raffreddare e non appena è tiepida versiamola nella ciotola con il sugo. Se vogliamo velocizzare i tempi possiamo scolarla e passarla per qualche secondo sotto un getto di acqua fredda.

Aggiungiamo il basilico e una spolverata di pepe, copriamo la ciotola con la pasta e mettiamola a raffreddare per mezz’ora in frigo. Siamo pronti per andare in spiaggia e per stupire i compagni di ombrellone.

Se siamo particolarmente fantasiosi possiamo aggiungere al condimento anche del mais dolce e sostituire il basilico con l’origano o con un’altra spezia.

Per completare al meglio il nostro pasto estivo lo chef consiglia una sfiziosissima torta a base di zucchine e cacao.