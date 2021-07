Con l’avanzare dell’età oltre a cambiare le proprie abitudini, anche il corpo inevitabilmente si trasforma. E se a 20 anni mangiare anche le pietre non creava alcun problema, con l’andare avanti alcuni cibi diventano addirittura out dalla propria tavola. Può accadere inoltre che nonostante un’alimentazione equilibrata e tante rinunce ci si senta ancora comunque con qualche chilo di troppo. Cosa fare, in cosa si sta sbagliando? Come fare per perdere peso anche dopo i 60 anni?

Quest’oggi i Consulenti di ProiezionidiBorsa illustreranno delle piccole regole da adottare per ottenere i risultati sperati. Chi ha 60 anni con questa abitudine può dimagrire e vivere una vita leggera. Infatti, perdere peso dopo i 60 anni seguendo delle piccole accortezze è sicuramente possibile, nonostante il metabolismo sia più rallentato.

Adottare determinate abitudini farà bene non solo alla psiche, in quanto ci si sentirà più belli, ma soprattutto all’organismo. Prima di intraprendere una dieta “Chi ha 60 anni deve fare questi controlli per una vita longeva e felice” come consigliato dai consulenti di ProiezionidiBorsa

Bisogna armarsi di tanta pazienza e costanza proprio perché il metabolismo è più lento. Innanzitutto, sarà opportuno mettere al bando dolci e alcolici. In questo modo, oltre a non assumere calorie superflue, diminuirà il rischio di colesterolo e glicemia alti. Bere molta acqua per apportare calcio e spezzare la fame in particolare se bevuta prima dei pasti o come tè o tisana durante la giornata. Fare più pasti durante la giornata e sempre ad orari precisi e costanti è utile per accelerare il metabolismo, quindi mangiare poco e spesso. È necessario che ogni giorno siano presenti nel regime alimentare seguito proteine, verdure e cereali e latticini (come yogurt e formaggi magri). Non assumere cibi confezionati come crackers, se pure integrali. Ridurre le quantità di pasta, pane e riso.

Secondo gli esperti fino a 65 anni per la donna la quantità di pasta giusta è di 70 grammi, mentre per gli uomini 80 grammi. Arricchire la pasta o il riso integrale con tante verdure. Mangiare la frutta come spuntino. A tutto ciò associare l’esercizio fisico più adatto, chiedendo parere al medico. Allenare il corpo è molto importante in quanto rafforza muscoli e ossa, magari facendosi anche consigliare da un esperto qualificato. Senza perdere la speranza, ma con costanza, si riusciranno ad ottenere i risultati sperati, rientrando anche nell’abito di qualche anno fa.