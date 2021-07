Quando d’estate andiamo al mare la prima cosa che dovremmo fare è proteggerci dai raggi solari. Portare sempre con noi una crema solare è buona abitudine se si vuole avere un’abbronzatura sana e senza scottature. Ma molto spesso ci si dimentica del cuoio capelluto. Non molti sanno, infatti, che anche la pelle sotto i nostri capelli può essere soggetta a scottature. E, quando succede, questo tipo di scottature è dolorosissimo. Il metodo più veloce per proteggere la testa dalle scottature è quello di usare un cappello o un bandana. In questo modo tutta la nostra testa risulterà protetta dai raggi ultravioletti. Ma ci sono alcuni casi in cui non si può usare un cappello o non lo si vuole usare perché causa caldo e sudorazione. Per fortuna recentemente è arrivato in commercio un nuovo prodotto per evitare di ustionarsi il cuoio capelluto al mare.

Stiamo parlando della protezione solare in polvere.

Proteggere il cuoio capelluto senza un cappello o un bandana può essere difficile. Questa zona è soggetta a comparsa di forfora o alterazione del capello, perciò le creme solari comuni non sono indicate per i capelli. Ma la protezione solare in polvere risolve il problema. Funziona allo stesso modo dello shampoo secco, si tratta di protezioni che hanno un elevato SPF minerale in polvere. Per utilizzarla è sufficiente applicare un po’ di prodotto sul cuoio capelluto e aspettare il completo assorbimento. Attenzione ad applicarlo solo sul cuoio capelluto però. Metterla anche sulle lunghezze non avrebbe alcun effetto e il risultato sarebbe un inutile spreco di prodotto. Per proteggere le lunghezze dal sole si trovano in commercio tantissimi oli protettivi. Questi creano sul capello un film protettivo che li mantiene protetti dal sole e a lungo. Tutti questi prodotti sono reperibili in negozi eco-bio, ma si trovano anche online.