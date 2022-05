Se l’antipasto apre l’appetito e il secondo completa il pranzo o la cena, il primo piatto è capace di dare una precisa impronta al menu. Puntare tutto su gusti semplici o ingredienti genuini può rivelarsi una mossa davvero vincente. Non è un caso che tra i migliori piatti della cucina ci siano ricette di primi che si preparano con 3 o 4 ingredienti.

La pasta aglio, olio e peperoncino rientra sicuramente fra questi. Tuttavia, chi intende rivisitarla in chiave totalmente nuova e riciclare pure il pane raffermo deve assolutamente conoscere quest’incredibile ricetta.

Cosa occorre per preparare questo primo piatto

320 grammi di spaghetti;

2 spicchi d’aglio e uno per il soffritto;

mezzo litro di latte;

4 o 5 fette di pane raffermo;

prezzemolo a piacere;

peperoncino a piacere;

olio d’oliva q.b.;

sale quanto basta.

Questa pasta somiglia agli spaghetti aglio e olio ma è più cremosa perché aggiungiamo pane raffermo e questi ingredienti

Il primo passo è quello di tostare il pane raffermo. Dunque, eliminare la crosta esterna e tritare il pane raffermo con un mixer da cucina. Tostarlo in padella con l’olio e a fuoco dolce. Il pane dovrà risultare croccante e ben dorato.

Per preparare il condimento, invece, bisogna privare l’aglio della buccia, rimuovendo anche l’anima. Bollire gli spicchi d’aglio nel latte, dopo averli tagliati in pezzi. Per smorzare il sapore forte dell’aglio è possibile anche sostituire il latte per le prime 2 volte.

In alternativa, basterà riporlo in infusione in un bicchiere di latte freddo la sera prima. Quindi, emulsionare l’aglio con il latte della terza cottura, condendo con olio e sale. Passare tutto al colino e prepararsi per il passaggio successivo.

Preparare il soffritto con aglio, prezzemolo, peperoncino e olio. Nel frattempo, avviare la cottura degli spaghetti in acqua salata.

Scolare la pasta al dente, rimuovere gli odori dalla padella e aggiungere il prezzemolo. Mantecare la pasta nel soffritto, aggiungendo un filo d’olio e dell’acqua di cottura se necessaria.

Terminare la pasta versando abbondante crema all’aglio direttamente nel piatto e le briciole di pane raffermo tostato.

Anche se questa pasta somiglia agli spaghetti aglio e olio, è più cremosa per l’utilizzo della crema di aglio. Esistono, poi, tanti straordinari modi di rivisitare questo e altri classici della cucina.

