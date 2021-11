Un buonissimo ragù come lo faceva la nonna o una pasta e ceci, specialità della mamma, rappresentano una vera esperienza gustativa. Difficile dimenticare certi sapori del passato, che ci riportano bambini al primo boccone. Eppure, ogni tanto sperimentare aiuta a sentirsi vivi, anche in cucina.

Infatti, non solo aglio e olio, ma anche questi 3 ingredienti sono l’indispensabile per una pasta cosmica che rivisita un piatto tradizionale. Si tratta, ovviamente, della pasta aglio e olio ed ecco il segreto per renderla ancor più speciale.

Qualche classico della cucina da rivisitare di tanto in tanto

Non può essere condannato chi, ogni tanto, decide di apportare qualche piccola modifica ai piatti tradizionali. Qualche volta c’è bisogno di cambiare e, almeno in cucina, dagli errori nascono i più grandi capolavori. Tanto per fare un primo esempio, chi non cucina così i fagioli rinuncia a uno spaziale piatto povero della tradizione.

Con un po’ d’inventiva anche un classico come la pasta e fagioli può diventare gourmet. E, per quanto riguarda i dolci, non è una ciambella né una cheesecake questa micidiale torta alle mele che rapisce proprio tutti.

Ma ecco anche un’interessantissima rivisitazione della tanto famosa “pasta aglio, olio e peperoncino”.

Ingredienti per un primo davvero speciale (per 4 persone)

400 grammi di spaghetti quadrati;

2 spicchi di aglio;

20 millilitri di olio d’oliva circa;

peperoncino a piacere;

2 ciuffi di prezzemolo;

sale q.b.;

80 grammi di nocciole sgusciate;

80 grammi di noci sgusciate.

In una padella capiente, far soffriggere aglio, olio e peperoncino, insieme ai gambi del prezzemolo. Nel frattempo, cuocere la pasta in acqua salata.

Tostare le noci e le nocciole in una padella a secco. Metterle, poi, nel contenitore del mixer da cucina insieme a sale, un pezzettino d’aglio prelevato dalla padella e olio d’oliva. Conservarne, però, qualcuna per decorare. Frullare il tutto insieme a qualche mestolo di acqua di cottura.

Scolare la pasta qualche minuto prima del termine della cottura e tuffarla nella padella con il soffritto. Se necessario, sfumare con qualche mestolo di acqua di cottura. Collocare dentro anche il pesto di noci e nocciole e mantecare per qualche minuto a fuoco dolce.

Aggiungere il prezzemolo tritato e spegnere il fuoco. Impiattare a nido con abbondante condimento e una manciata di frutta tostata intera.

