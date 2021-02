In cucina bisogna rimanere sempre al passo con le evoluzioni di tecniche e procedimenti. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende fornire qualche idea su come rivisitare in maniera gourmet questi classici della cucina per stupire tutti. Si tratta di preparazioni per lo più povere, come la pasta e broccoli, la pasta e fagioli, la caprese e l’aglio e olio. Ecco cosa aggiungere e quale procedimento è possibile migliorare, con davvero pochi accorgimenti.

Spaghetti aglio e olio

La pasta e olio è un classico povero della cucina, il cui condimento si realizza con soli due ingredienti, l’aglio e l’olio. Questa è una pasta davvero sbrigativa, che però può facilmente diventare monotona.

Per valorizzarla, suggeriamo di aggiungere del prezzemolo, del peperoncino secco, della scorza di limone e del vino bianco.

Basterà lascia ridurre gli ingredienti e far evaporare il vino bianco. Poi, con abbondante formaggio grattugiato e uno o due mestoli di acqua di cottura, mantecare la pasta per creare una deliziosa salsina.

La pasta e fagioli

Uno dei piatti indubbiamente più popolari è la pasta e fagioli. Questa è una pietanza povera, che è possibile impreziosire in sapore con l’aggiunta, ad esempio, della pancetta croccante.

Poi, consigliamo di soffriggere aglio e peperoncino nell’olio bollente e versare ancora caldo sulla pasta e fagioli.

Suggeriamo anche di aggiungere della salvia, da lasciar cuocere nella pancetta. Ottimo anche il guanciale!

La pasta e broccoli

Questa mini-guida che spiega come rivisitare in maniera gourmet questi classici della cucina per stupire tutti prosegue con la pasta e broccoli. Questo è un altro classico della cucina, anche molto salutare.

Per renderla più speciale è possibile aggiungere della alici soffritte leggermente con aglio e peperoncino e del pane grattugiato o delle mandorle tostate in padella.

È possibile trasformare i broccoli in una purea, quasi una crema fine di broccoli e magari aggiungere qualche lamella di fungo porcino arrostito in padella.

La caprese

Un altro classico povero e semplice della cucina è la caprese di pomodoro, basilico e mozzarella. Per rivisitarla, consigliamo di preparare una coulis fredda di pomodoro fresco (anche di datterino giallo) e di adagiarla sul fondo del piatto.

Non molti sanno, poi, che inserendo la mozzarella per pochi secondi nel microonde, questa diventa nuovamente soffice e modellabile come non appena realizzata dal casaro. Bisogna prestare attenzione, però, alla temperatura molto calda, purtroppo necessaria per poter lavorare la mozzarella ancora soffice.

All’interno, basta aggiungere qualche cucchiaio di pesto di basilico e poi chiudere il tutto a caramella, tagliando via la mozzarella in eccesso. Ecco come rivisitare in maniera gourmet questi classici della cucina per stupire tutti.